23-летняя модель из Азербайджана продала девственность ради мамы

Махбуба Мамедзаде продала свою девственность за 2,4 млн евро. Модель из Азербайджана объяснила, что решилась на подобный шаг ради матери.

Девушка рассказала, что нашла человека, готового заплатить за ее невинность. Богач уже внес предоплату в размере 240 тысяч евро, а Мамедзаде приготовила справку, подтверждающую ее невинность.

Манекенщица разместила объявление о продаже девственности на аукционе в августе 2018 года. На специализированном интернет-портале по предоставлению эскорт-услуг она выложила свои фотографии. Кроме того, согласно аккаунту девушки на сайте, она ищет щедрого мужчину, готового давать на ее содержание 30 тысяч евро в месяц, пишет таблоид Daily Star.

mahbuba_mammadzada Модель продажей девственности решила осчастливить маму

23-летняя Мамедзаде объяснила, что решилась на подобный шаг ради родительницы. "До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной", - объяснила свой поступок девушка.

К концу февраля аукцион подошел к концу. Покупателем девственности стал некий японский политический деятель из Токио. Чуть-чуть не хватило британскому адвокату из Лондона. Третьим на очереди был известный немецкий футболист из Мюнхена.

Мамедзаде проведет ночь с японцем в одной из немецких гостиниц. Там предоставление подобного рода услуг считается законным. Если того потребует клиент, то доктор готов будет на месте удостовериться в невинности Махбубы.

mahbuba_mammadzada Махбуба Мамедзаде 2,4 млн евро потратит с умом

Деньги за девственность азербайджанка намерена потратить с умом. Она купит маме дом. Кроме того, Махбуба любит путешествовать и хочет показать родительнице мир. А потом улетит в Соединенные Штаты, где продолжит карьеру модели.

В настоящее время девушка живет в Турции. Она поучаствовала в турецком показе мод и прошла по подиуму вслед за американской актрисой и певицей Пэрис Хилтон.