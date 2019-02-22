К Александру Кокорину допустили спортивных врачей ФК "Зенит"

Почти сразу после "матча века" , который состоялся в СИЗО Бутырка 14 февраля, полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев попросил перевести его в общую камеру. Руководство удивилось, но препятствовать не стало. На днях футболист отметил новоселье. Раньше у него был всего один сосед , а теперь почти целая футбольная команда - десять человек. Вместе с ними каждый день во время прогулки он играет в футбол. Поле заменяет обычная заасфальтированная площадка во дворе следственного изолятора. Мяч вместе с именитым футболистом пинают даже матерые зэки, которые раньше футболом, мягко говоря, не увлекались.

- На прогулке они всей камерой играют в футбол. Павел этой игрой всех "заразил". Говорит, что очень доволен тем, что перевелся в новую камеру. На условия не жалуется. Она довольно просторная, есть все необходимое, недавно был сделан ремонт и закуплена новая мебель, - рассказала "Комсомолке" Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве.

Правозащитница была в СИЗО в четверг, 21 февраля. Но Мамаева в этот день она не навещала. А вот к его другу, футболисту "Зенита" Александру Кокорину, заглянула. Ему сейчас не до футбола.

- Я приехала , чтобы помочь ему с лечением колена. Операцию ему сделали еще до ареста. Но есть множество проблем, нужна реабилитация и лечение. Медперсоналу Бутырки это просто не под силу. Но мне удалось договориться и уже в следующий понедельник к нему допустят спортивных врачей ФК "Зенит", - пояснила Татьяна Потяева.

Напомним , скандально известные футболисты попали в СИЗО после драки, которую устроили в Москве в октябре 2018 года. Их обвиняют по двум статьям "Хулиганство" и "Побои". В заключении они пробудут как минимум до 8 апреля.

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