2019-02-22T19:15:30+03:00
Общество

К Александру Кокорину допустили спортивных врачей ФК "Зенит"

В то же время полузащитник Павел Мамаев специально перевелся в общую камеру, чтобы на прогулках было с кем поиграть в футбол
Анастасия ВАРДАНЯН
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Павел Мамаев во время футбольного матча в "Бутырке".Павел Мамаев во время футбольного матча в "Бутырке".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти сразу после "матча века" , который состоялся в СИЗО Бутырка 14 февраля, полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев попросил перевести его в общую камеру. Руководство удивилось, но препятствовать не стало. На днях футболист отметил новоселье. Раньше у него был всего один сосед , а теперь почти целая футбольная команда - десять человек. Вместе с ними каждый день во время прогулки он играет в футбол. Поле заменяет обычная заасфальтированная площадка во дворе следственного изолятора. Мяч вместе с именитым футболистом пинают даже матерые зэки, которые раньше футболом, мягко говоря, не увлекались.

- На прогулке они всей камерой играют в футбол. Павел этой игрой всех "заразил". Говорит, что очень доволен тем, что перевелся в новую камеру. На условия не жалуется. Она довольно просторная, есть все необходимое, недавно был сделан ремонт и закуплена новая мебель, - рассказала "Комсомолке" Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве.

Правозащитница была в СИЗО в четверг, 21 февраля. Но Мамаева в этот день она не навещала. А вот к его другу, футболисту "Зенита" Александру Кокорину, заглянула. Ему сейчас не до футбола.

- Я приехала , чтобы помочь ему с лечением колена. Операцию ему сделали еще до ареста. Но есть множество проблем, нужна реабилитация и лечение. Медперсоналу Бутырки это просто не под силу. Но мне удалось договориться и уже в следующий понедельник к нему допустят спортивных врачей ФК "Зенит", - пояснила Татьяна Потяева.

Напомним , скандально известные футболисты попали в СИЗО после драки, которую устроили в Москве в октябре 2018 года. Их обвиняют по двум статьям "Хулиганство" и "Побои". В заключении они пробудут как минимум до 8 апреля.

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Павел Мамаев, фигурант нашумевшего «дела футболистов», возобновил свою спортивную карьеру. Правда, пока только в составе сборной Бутырки. В самом известном российском СИЗО прошел матч с участием подследственных. Его проведения Мамаев добивался несколько месяцев. А сидит он в изоляторе, напомним, с октября 2018 года. Сейчас он - обвиняемый по статьям «побои» и «хулиганство, совершенно группой лиц по предварительному сговору». Ну вы помните: подгулявшая в ночном клубе компания Мамаева, братьев Кокориных и общего друга Александра Протасовицкого устроила дебош в кофейне (чиновник Пак получил стулом), а до этого руками и ногами по голове получил водитель Виталий Соловчук (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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