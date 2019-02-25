2019-03-27T19:06:48+03:00
Общество

«ПЕСНИ»: суперскоростной социальный лифт для молодых музыкантов

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «ПЕСНИ», который уже сейчас называют не просто музыкальным проектом, а социальным лифтом, способным за самое короткое время поднять малоизвестных музыкантов на вершину музыкальной индустрии
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Есть такой парадокс. В России тысячи актеров и режиссеров выпускаются каждый год из десятков вузов. А состояние киноиндустрии оставляет желать лучшего. То же самое и с музыкой. Ежегодно штампуются десятки «звёзд», но на сцене по-прежнему одни и те же лица. В шоу «ПЕСНИ» на ТНТ решили перевернуть игру. Воспитать новых звезд и запустить их на орбиту. Насколько получилось?

Если судить по первому сезону, где продюсерами выступили Максим Фадеев и Тимати, эта задача была выполнена. Судите сами: по сути состоявшийся рэпер и судья баттловых площадок PLC (Сергей Трущев) стал известен широкой публике и нарастил фан-базу. Как раз потому что сполна реализовал свой потенциал.

Dany Muse

Dany Muse

А самый молодой участник проекта DanyMuse (Даниил Бурцев), которому на момент съемок едва исполнилось 18 лет, наоборот, сделал свои первые шаги именно на проекте: пианист и вокалист записал несколько крутых песен под руководством Тимати, а затем и вовсе подписал контракт с Black Star. Именно в шоу «ПЕСНИ» парень научился играть на ударных инструментах. Трек DanyMuse «Кто ты» стал вторым в чарте российского iTunes.

Кристина Кошелева из команды Максима Фадеева обладала уникальной способностью петь «расщепленным» вокалом. Это не помогло ей победить. Однако Кристина стала артисткой лейбла MALFA, записала с Фадеевым саундтрек к фильму «Русалка. Озеро мертвых» и выпустила сингл «Снилось, как люблю».

Колоритнейшая НAZИМА (Назима Джанибекова) тоже стала одной из звезд проекта, попав в команду Тимати. Он даже спел с девушкой во время одного из концертов и специально для неё написал песню «Беги». Позже она подписала контракт с Black Star.

Назима

Назима

Победитель первого сезона Ternovoy (ex-Terry) сначала не прошел прослушивание, но проявил настойчивость и со второй попытки все-таки попал в шоу, где выступил с Егором Кридом. Их исполнение песни «Будущий бывший» набрало более 10 миллионов просмотров на YouTube. После победы Ternovoy стал артистом лейбла Black Star.

Ternovoy

Ternovoy

Занявший второе место Максим Свобода во время участия в первом сезоне выпустил аж три суперхита: «Соль», «Воздух и сигареты», а также совместный трек с Кристиной Кошелевой «Девочка с каре». Трек «Воздух на сигареты» первым штурмовал верхние строчки iTunes.

Максим Свобода

Максим Свобода

Еще один яркий представитель первого сезона – Хабиб. Изначально ни один из продюсеров не взял его в команду, но у Хабиба уже была своя армия поклонников, которая и вернула его в проект. Живой пример того, что самое важное для артиста – это зрительская любовь. Хабибу удалось не просто дойти почти до финала, но и подписать контракт с продюсером и продолжить музыкальную карьеру под крылом Максима Фадеева.

Все они вместе с другими участниками после окончания первого сезона отправились в гастрольный тур по стране.

В этом году кресла продюсеров шоу «ПЕСНИ» заняли Тимати и Баста. Каждый этап оставит лучших из лучших. Но уже сейчас есть очень яркие участники.

Молодая группа TRITIA, раскачав зал мощным исполнением альтернативы, заслужила сравнения с легендарными Linkin Park. Bоba, Аника, Сережа Драгни и многие другие — впоследствии все эти артисты могут запросто попасть в лейбл Black Star или творческое объединение «Газгольдер». Никаких вложений никто не потребует, достаточно будет выложиться на полную катушку, и социальный лифт ТНТ моментально поднимет их на вершину музыкального олимпа.

Tritia

Tritia

Уже самый первый выпуск нового сезона показал, что на этапе кастинга слабых участников вообще нет. Из 15 артистов дальше прошли 13! И уже сейчас на проекте появился однозначный хит, песня «Холод собачий» Владимира Мырзака – ее даже спели Анна Седокова и Александр Гудков.

Саша Чест

Саша Чест

Во втором выпуске к Тимати и Басте пришли музыканты, уже сделавшие первые шаги в своей музыкальной карьере – им до покорения большой сцены не хватает совсем чуть-чуть. Это Саша Чест – он уже успел поработать и с Black Star, и с «Газгольдер», Тося Чайкина – бэк-вокалистка SunSay и Ассаи, Анна Боронина – бывшая солистка группы 23:45, Smoky D – победитель международного баттла среди MC, который хочет популяризовать жанр драм-энд-бейса в России. Смогут ли продюсеры шоу Тимати и Баста подготовить их для большой сцены и при этом сохранить индивидуальность каждого участника? Смотрите шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20:00 на ТНТ!

Тося Чайкина

Тося Чайкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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