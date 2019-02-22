Леонид Федун - об избрании Александра Дюкова главой РФС: Теперь наша сборная по футболу должна занять место среди лучших команд мира

- Леонид Арнольдович, как бы вы прокомментировали избрание Александра Дюкова - председателя правления и гендиректора "Газпромнефти" - новым главой Российского футбольного Союза?

- На мой взгляд, это хорошая кандидатура. Потому что Александр Дюков зарекомендовал себя - как очень успешный менеджер.

На мой взгляд, «Газпромнефть» - это самая технологическая нефтяная компания. Как его коллега, могу сказать, - вот эти подходы, организацию, которые применяются в бизнесе, думаю, он внедрит в футбол. Это несомненно должно послужить футболу.

Леонид Федун, президент «Спартака» - об избрании Александра Дюкова главой РФС: «Теперь наша сборная по футболу должна занять место среди лучших команд мира» 00:00 00:00

- А то, что он избран главой РФС безальтернативно, это хороший плюс?

- Против такого тяжеловеса кого поставить?

- С каким счетом выиграет теперь наш футбол?

- Вот это не знаю. Но я знаю, что Александр Дюков сделает все для того, чтобы... Ну, не в десятке, но - по крайней мере, там, среди пятнадцати лучших команд мира мы должны находиться постоянно.

- И когда это произойдет?

- Были мы недавно в Катаре. Там в 2004 году организовали школу футбола. Хотя у них во всей стране - 5 тысяч мальчиков. Страна маленькая. И они за 14 лет смогли выиграть чемпионат Азии.

Хотя до этого вообще у них не было футбола. Только - гонки на верблюдах. Это фактически с нуля всю работу провели. Нам надо в этом направлении двигаться.

- Вы лично, - такой авторитетный руководитель, бизнесмен, - как будете новому главе РФС помогать?

- Я член исполкома РФС. В рамках исполкома и буду работать.

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