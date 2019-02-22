2019-02-22T20:11:31+03:00
Политика

В стране появился еще один генерал армии

Им стал главком Сухопутных войск
Виктор БАРАНЕЦ
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Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на торжественной церемонии закладки камня в основание главного храма Вооруженных сил РФ на территории парка "Патриот", сентябрь 2018 года. Фото Михаил Метцель/ТАССГлавнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на торжественной церемонии закладки камня в основание главного храма Вооруженных сил РФ на территории парка "Патриот", сентябрь 2018 года. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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9 мая этого года парадом Победы на Красной площади будет командовать уже не генерал-полковник, главком Сухопутных войск Олег Салюков. А генерал армии Салюков.

Указ президента о присвоении этого высокого звания опубликован 22 февраля. Таким образом, в Российской армии стало 5 действующих высших офицеров с таким званием - это министр обороны Шойгу, его замы - Булгаков и Попов, а также начальник Генштаба Герасимов. Плюс - Салюков. Он стал главнокомандующим Сухопутными войсками в мае 2014-го.

Кроме этого, в России есть еще 4 действующих генерала армии в других силовых ведомствах - это директор ФСБ Бортников, его первый зам Смирнов, глава Погранслужбы Кулишов и глава Росгвардии Золотов.

Выше генерала армии по званию только маршалы и генералиссимусы, но таких в сегодняшних Вооруженных силах России нет.

А из ныне здравствующих военачальников в отставке остались лишь два человека с таким званием. Это предпоследний министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов (ему 94 года) и последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников (77 лет).

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"В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные, - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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