Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию

- Геннадий Григорьевич, я знаю, что вы сейчас - в Вене, где проходит Парламентская Ассамблея ОБСЕ. И вы там собрались защитить украинский народ, я так понимаю?

- Да, именно - весь украинский народ. Я уже выступил в рамках дискуссии и призвал парламентариев ОБСЕ, чтобы они обратили внимание на то, что сегодня народы Украины находятся под угрозой геноцида. Потому что - только за январь 2019-го в этой стране было зарегистрировано 15 тысяч больных корью.

Геннадий Онищенко - по телефону из Вены с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ: «На Украине не прививают от кори, за январь зафиксировано 15 тысяч случаев заболевания, эпидемия может перекинуться на Россию» 00:00 00:00

- Это много, да?

- Да. При том, что во всей Европе за весь прошлый год было 30 тысяч таких случаев.

Украина во времена Советского Союза была одной из передовых республик - по уровню прививок против кори, и, как результат - здесь были низкие показатели заболеваемости. Но эти позиции давно уже утрачены.

Правительства всех европейских стран взяли обязательства ликвидировать корь на своих территориях. Правящая же верхушка, которая находится у власти на Украине, не закупает вакцину и не выполняет своих обязательств, взятых перед международной общественностью. Я призвал Парламентскую Ассамблею обратить на это очень серьезное внимание.

- И какие же меры должны быть приняты?

- Количество снарядов, которые украинские войска выпускают в день по школам, больницам и детским садам Донецка, стоят больше, чем вся вакцина от кори на всю Украину. А они -.вместо того, чтобы провести массовую вакцинацию всего населения и остановить эпидемию, - продолжают боевые действия. Вот цена этих обстрелов.

- И к чему конкретно вы призвали Европу? Какие меры она должна принять?

- Нужно, чтобы Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения срочно вмешалось в эту ситуацию, на что она имеет полное право.

Я призвал парламентариев оказать Украине помощь. И Россия также готова рассмотреть этот вопрос, потому что Украина всегда прививалась нашей - российской вакциной.

И, если мы примем меры, а прививать надо все население - и новорожденных, и взрослых, потому что там болеют и те, и другие... Только так мы сможем остановить эту эпидемию.

- Если не удастся остановить эпидемию кори на Украине... Как это может повлиять на Россию?

- Для нас это тоже угроза. На территории России сегодня проживает 3,7 миллиона украинцев, которые не могут у себя на родине ни работу найти, ни защиту... И они вполне могут занести к нам корь.

Поэтому, я думаю, что мы должны быть услышаны, и необходимо как можно быстрее прекратить этот геноцид, который продолжается на Украине. Потому что в мире в год от этого заболевания умирает от 400 тысяч человек до миллиона...

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