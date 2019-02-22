Аэрофлоту присудили «Премию HR-бренд 2018»

«Премия HR-бренд» - один из самых престижных конкурсов страны в области развития персонала, объединяющий лучших федеральных и региональных работодателей. Награды получают компании, которые придумали и воплотили в жизнь самые интересные HR-проекты.

Аэрофлоту победу в номинации «Рабочий фокус» принес конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Эксперты поставили ему высшие баллы по целому ряду ключевых критериев: значимость проекта для компании и общества, уровень охвата, возможность тиражировать проект на другие компании и отрасли.

Выбирать «Лучшего по профессии» - давняя традиция Аэрофлота, которая получила в последние годы особое развитие. Конкурс мотивирует сотрудников и служит инструментом отбора и продвижения лучших и перспективных кадров. При этом масштаб мероприятия неуклонно растет. В прошлом году в нем приняли участие больше тысячи работников авиакомпании — представители 30 профессий из 30 департаментов. По итогам было названо 77 призеров. К ним добавили лауреатов в корпоративных номинациях: «За лучшее проявление ценностей ПАО «Аэрофлот» в работе в 2018», «Лучший наставник 2018», «Приз зрительских симпатий в честь 95-летия компании».