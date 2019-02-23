Звезды в армии: Лагутенко научился готовить, а Куценко остался без позвонков

Долг Родине отдавать надо. Сейчас нам практически не приходят жалобы с мест службы - молодежь закаляется да набирается мужественности без жесткой дедовщины. А каких-то 30 лет назад наши артисты теряли здоровье (но не боевой дух) в армии. Рассказываем, что закаляло будущих народных, заслуженных и любимых.

Сергей ЗВЕРЕВ

Сергей ЗВЕРЕВ. Фото: Личный архив, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Зверев и служба в армии? Звучит как оксюморон.

Но стилист и певец достоин уважения за то, что не стал косить - по его словам, многие знакомые «решили притвориться гомосексуалистами» и долг Родине не отдавать.

Будущая звезда, тогда еще не в шоке, оттрубил два года, дослужившись до звания сержанта. Зверев продолжает настаивать, что армия - это отличная школа жизни, и, если есть возможность, дети должны идти служить.

Илья ЛАГУТЕНКО

Илья ЛАГУТЕНКО. Фото: Личный архив, instagram.com/mumiytroll

Будущий лидер «Мумий Тролля» никак не мог смириться с правилами устава - не хотел снимать сережку. Все было, конечно, не так трагично, как в «Ассе» у мальчика Бананана. Но тем не менее 18-летнему парню жизнь дала прикурить: он служил на секретном объекте - крошечном полигоне морской авиации, где не было ни врачей, ни нормальной кухни: готовить ребята должны были себе сами. Зато приобрели бесценный опыт!

Валерий КИПЕЛОВ

Валерий КИПЕЛОВ. Фото: Личный архив, Сергей ШАХИДЖАНЯН

Будущий король российского хэви-метал Валерий Кипелов служил в Переславле-Залесском. Рядом с домом. Удобно для жены и семьи, плюс можно было уехать на выходные. Вот только военная дисциплина заставила Кипелова расстаться со своим знаменитым «хаером». Артист еще в техникуме отрастил целую копну. Конечно, волосы были не такие длинные, как сейчас, но расставаться с ними было все равно жалко. Но 19-летний Валера тогда четко понимал: армия - это порядок, и не роптал.

Получив лычки младшего сержанта, будущий рокер отправился служить в Ракетные войска стратегического назначения под Нижний Тагил. Температура зимой там иногда достигала минус 47 градусов - солдаты-срочники спасались тем, что набивали в сапоги и под шинели газеты. А летом их поедом ели комары.

Но это все мелочи - главное, по мнению Кипелова, что в армии учат уважению к людям.

Леонид АГУТИН

Леонид АГУТИН. Фото: Личный архив, instagram.com/agutinleonid

Служба в Пограничных войсках на карело-финской границе чуть не оставила его инвалидом. Но смекалка сослуживцев спасла будущего «босоногого мальчика». Об этом в своей книге рассказала мама Леонида Людмила Леонидовна:

«Однажды в очень жаркий день, что в тех местах бывает крайне редко, Лене пришлось идти босиком через ручей, и он о проволоку поранил ногу. Попала инфекция. Рана нагноилась. Для Карелии это обычная история - край болотистый, с высокой влажностью, и даже маленькие ранки заживают долго. Местная медицина на заставе оказалась бессильна, и Леньку отправили лечиться в санчасть отряда. Там был врач и пенициллин! Через неделю, так и не долечив, его вернули на заставу».

«Была суббота - банный день. Деды, увидев мою ногу, предложили свой верный способ исцеления. «Ты пойми, - убеждали они меня, - кроме нас, тебе никто не поможет. Проверено не один раз... Надо только немного потерпеть». Я согласился. И вскоре понял, что такое «немного потерпеть»... Меня, распаренного в бане, уложили на скамью, руки привязали к лавке, сверху сели два дюжих молодца. Третий взял железную щетку... и вычистил все до живого мяса, не обращая внимания на мои отчаянные вопли и взбрыкивания. Вычистили, промыли спиртом, замазали ихтиолкой. Через три дня я был почти здоров».

Гоша КУЦЕНКО

Гоша КУЦЕНКО. Фото: Личный архив, Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

В юности он служил связистом. Казалось бы, служба идет, Гоша бегает по полю с катушкой.

Но в Калининграде стояли дикие морозы. И однажды солдаты тянули кабель через весь город. По пути встретилась река, вроде бы замерзшая… Но лед не выдержал, грузовик с деталями провалился под воду, и юным солдатикам пришлось его вытаскивать надрываясь.

Вместе с долгом Родине Юре (настоящее имя артиста) Куценко пришлось расстаться с двумя позвонками - пятым и шестым.

ВОПРОС ДНЯ

Чему вас научила армия?

Сергей ГОНЧАРОВ, глава Международной ассоциации ветеранов «Альфы», полковник запаса:

- Я из семьи военнослужащих, и никогда у меня не было мысли не служить в армии. Я в армии себя чувствую человеком, который стоит на страже интересов нашей родины. Для меня это было главным направлением в жизни. Без армии моя жизнь не сложилась бы так успешно.

Виктор СУХОРУКОВ, народный артист России, старший сержант запаса:

- Школа младших командиров в Капустином Яру - прекрасные годы жизни, которые никогда потом мне не снились. Ну ни разу! И я потом ни разу не встречал однополчан. В той учебке я был замкомвзвода, комсомольским секретарем и организатором художественной самодеятельности. Золотым фондом Советской армии. Нашу учебку только-только создавали. Мы дорогу от казарм до учебного городка вручную стелили - щебенкой. А командиры у нас все были сплошь с Украины. От командира части полковника Черного до политрука Рябошапки. Гоняли нас как сидоровых коз! Я при том получил все поощрения, положенные по уставу, и даже сверх того - мои родители получили два благодарственных письма. Но провожали на дембель меня скромно. Потому что я напился пьяный, гулял, пел песни. И командир роты майор Малолетов сказал: «Сухоруков - ты свин!» Стукнул ногтем мизинца по столу и отправили меня на дембель на 4 дня позже. А солдаты, как зрители, помогли мне отобрать материал, с которым я поступал в высшие учебные заведения Москвы. Везде имел успех, но поступил в ГИТИС.

Чему вас научила армия?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Семен БАГДАСАРОВ, директор Центра изучения Ближнего Востока и Азии, полковник запаса:

- Я в 17 лет надел погоны курсанта танкового училища и прослужил долго. Научился дисциплине, обязательности, структурному мышлению. Тем, кто армию не прошел, чему-то из вышеуказанного тяжело подучиться. Мундир полковника 23 февраля надел бы с удовольствием, но, увы, маловат он уже… А вот рюмочку - святое дело!

Андрей ТИХОНОВ, 8-кратный чемпион России по футболу, тренер, сержант запаса:

- Была школа. Может быть, даже выживания. Наверное, в Сибири я серьезно окреп. Пересмотрел некоторые моменты жизненные. Взгляды на поведение мужчин в разных ситуациях. Это были Внутренние войска, Красноярск.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран «Вымпела», полковник запаса:

- Научила быть мужчиной. Понимать, что жизнь - она не только ради себя, но и ради страны. Как бы это пафосно ни звучало. Что дает армия - пониманию того, что такое честь. Честному разговору о том, что такое достоинство, что такое служение. Это отдача себя ради страны.