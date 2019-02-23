2019-02-23T21:24:47+03:00
Звезды

«Спасибо моим любимым девочкам»: Галкин показал, что Пугачева с дочкой подарили ему на 23 февраля

Шоумен остался очень доволен презентом [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Алла Борисовна и Лиза поздравили Максима Галкина с 23 февраля. Фото: Инстаграм.Алла Борисовна и Лиза поздравили Максима Галкина с 23 февраля. Фото: Инстаграм.
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Максим Галкин в Инстаграме показал, что Алла Пугачева подарила ему на 23 февраля. В День защитника отечества шоумен поделился в Инстаграме несколькими видеороликами, где показал, как его семейство отмечает праздник. Пока Максим гулял с сыном Гарри, Алла вместе с дочкой Лизой отправилась в магазин. При этом маленькая Лиза чуть не выдала папе секрет, что именно они собираются купить.

- Куда отправляется моя красавица? – спрашивает в видеоролике Максим у Лизы, одетой в пальто и симпатичную красную шапочку с помпоном.

- Мы едем в магазин за подарками для тебя и Гарика, - честно ответила девочка. Но потом, вовремя спохватившись, приложила пальчик к губам и сказала «Тссс!», - призывая папу хранить секрет.

Лиза прочитала папе стихотворение. Фото: Инстаграм.

Лиза прочитала папе стихотворение. Фото: Инстаграм.

Позже Максим показал в Инстаграме, что именно подарили ему Лиза и Алла. Алла Борисовна решила сделать мужу полезный подарок: шоумен получил новую пижаму и кофр для костюма, чтобы он не мялся во время поездок и гастролей. А Лиза прочитала папе стихотворение. Презенты и внимание семьи очень тронули Галкина.

- Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля! Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя! У меня лучший брат на земле! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет служения отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой, но за пижаму моим любимым девочкам всё равно спасибо, - написал телеведущий в Инстаграме.

Лиза и Алла подарили Максиму полосатую пижаму. Фото: Инстаграм.

Лиза и Алла подарили Максиму полосатую пижаму. Фото: Инстаграм.

Подписчики странички шоумена обсуждают, какой красавицей становится Лиза: большие глаза и белокурые локоны делают ее похожей на ангелочка. Алла Борисовна в свои без малого 70 лет старается соответствовать образу привлекательной и энергичной мамы: в магазин она отправилась в модной кепке и в мини-юбке, обнажившей ее стройные ноги.

Напомним, Максим и Алла познакомились еще в 2001 году, и именно с этого момента начался их роман. В 2011 году Максим уговорил любимую пойти под венец. Свадьба была скромной и тайной. Еще через два года, в 2013-м, в звездной семье также под покровом секретности появились дети – двойняшки Гарри и Лиза. Малышей супругам выносила суррогатная мать. Судя по всему, в семье Пугачевой и Галкина по-прежнему царит любовь: Максим счастлив с женой и детьми, о чем он не устает напоминать поклонникам в Инстаграме.

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Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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