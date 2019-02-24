Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер прошла по подиуму в прозрачном костюме без лифчика

Модный дом Versace представил свою новую коллекцию сезона осень-зима 2019/2020 на Миланской Неделе моды. Донателла Версаче пригласила участвовать в дефиле самых модных манекенщиц планеты – Ирину Шейк, Беллу Хадид, ее сестру Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер. Но самый пикантный наряд достался 23-летней Кендал Дженнер. Младшая сестра Ким Кардашьян прошла по подиуму в костюме, сквозь который хорошо просматривалась ее обнаженная грудь.

В новой зимней коллекции Донателла Версаче вновь вдохновлялась темой итальянского бароккко: много черного цвета, ажурного кружева, вышивки и золотых украшений. Кендалл на показе достался брючный костюм с кружевными вставками. Особенно эротично прозрачное кружево смотрелось на жакете, под который манекенщица не надела бюстгальтер.

Кендалл на показе достался брючный костюм с кружевными вставками.Фото: EAST NEWS

Остальным моделям на показе достались куда менее откровенные наряды. Судя по всему, Донателла сделала особую ставку на Кендалл, надеясь, что элемент обнаженности добавить показу скандальности, и о нем будут говорить не только модные издания, но и таблоиды.

Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) не стесняется выставлять свое тело напоказ. Кендалл постоянно снимается в купальниках и нижнем белье, но полностью обнаженной ее можно увидеть нечасто. Зато Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

В личной жизни Кендалл наконец-то наступила белая полоса – девушка снова встречается с 22-летним баскетболистом Беном Симмонсом. Они стали парой еще в начале 2018 года, но летом разошлись. По словам окружения, тогда Бен и Кендалл охладели друг к другу.

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды.

Особенно эротично прозрачное кружево смотрелось на жакете, под который манекенщица не надела бюстгальтер.Фото: REUTERS

Сейчас, похоже, между ними вновь вспыхнула искра. Недавно папарацци застукали влюбленных на свидании в ресторане: Кендалл и Бен нежно целовались, не обращая внимания на других посетителей заведения. Модель не пропускает ни одного баскетбольного матча с участием своего парня. А на днях Кендалл официально подтвердила, что они с Беном вместе. На популярном телешоу ведущей Эллен Дедженерес представительница клана Кардашьян не смогла избежать ответа на вопрос о том, что за отношения связывают ее с Беном.

- Очевидно, вы встречаетесь с парнем, который в этой команде, как она называется? Я не знаю ничего о баскетболе. Как давно вы встречаетесь? – спросила Эллен.

- Не так давно, - ответила манекенщица.