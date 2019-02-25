2019-02-25T11:46:45+03:00
Общество

«Детка, это — Север!»: волонтер-колясочник Андрей Зеленов снял фильм о своем путешествии на Крайний Север

Суровые Кольские условия, заснеженные леса и поля. Минус 30 градусов по Цельсию, а они бесстрашно мчатся на своих снегоходах через белое королевство. Именно в такой обстановке прошло путешествие колясочника Андрея Зеленова и его команды по маршруту Хибины
Полина ИВАНОВА
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«Главное не сидеть на месте!» - уверен путешественник«Главное не сидеть на месте!» - уверен путешественникФото: кадр из фильма.
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Закрытый показ документального фильма «Полярный путь» прошел в Москве. Картина рассказывает о необычном путешествии по Кольскому полуострову. За 6 дней команда из 8 путешественников прошла 600 км. И все это на снегоходах, фактически в режиме нон-стоп. Остановки были лишь для того, чтобы поесть и переночевать.

Главным героем фильма, а по совместительству продюсером и организатором поездки, стал Андрей Зеленов. 10 лет назад он потерял возможность самостоятельно передвигаться, но не потерял вкус к жизни. Он ездит в экспедиции и снимает свои путешествия на камеру, чтобы доказать себе и всем остальным, что «невозможное – возможно!».

Полярный Путь - Трейлер (2018) P O L A R W A Y.Экспедиция "Хибины Белое море. Полярный путь"

Фильм снят в формате разговора со зрителем, поэтому заснеженные пейзажи периодически сменяет главный герой, который, смотря в экшн-камеру, рассказывает историю.

В кадре Андрей выглядит улыбчивым и достаточно веселым, однако в конце он признается: «Сидячее положение на трясущемся снегоходе на протяжении 11 часов 6 дней подряд – это было сложно. Я не мог амортизировать себя ногами во время поездки, поэтому был перегружен плечевой пояс. Попробуйте ощутить это. Жесть! Но в тоже время — это круто!».

10 лет назад Андрей потерял возможность самостоятельно передвигаться, но не потерял вкус к жизни Фото: Полина ИВАНОВА

10 лет назад Андрей потерял возможность самостоятельно передвигаться, но не потерял вкус к жизни Фото: Полина ИВАНОВА

Несмотря на все сложности, Андрей с позитивом и восхищением вспоминает эту и другие поездки, по которым тоже были сняты фильмы. Они, кстати, получили несколько наград на престижных международных кинофестивалях «Молодая Арктика» и «Северный характер».

После показа фильма все приглашенные смогли понять участие в неформальной беседе с главным героем вечера. Он рассказал, что следующая экспедиция будет на Эльбрус и она уже «готова», осталось только найти спонсоров. Но несмотря на то, что эта вершина еще не покорена, уже есть планы на будущее. Следующая цель — Южный Полюс.

«Южный Полюс пока в стадии концепта, хотя я уже сделал несколько шагов… Если все получится, то мы планируем пройти по маршруту от Новолазаревска до центра континента. Но Южный Полюс будет только после Эльбруса, потому что необходим опыт».

Следующая экспедиция запланирована на Эльбрус Фото: Полина ИВАНОВА

Следующая экспедиция запланирована на Эльбрус Фото: Полина ИВАНОВА

В экспедициях будут участвовать профессионалы своего дела. На Эльбрус с его командой пойдет известная лыжница — Варвара Прохорова. А на Южный Полюс — врач-травматолог Алексей Чабаток, проработавший 8 лет на станции «Восток».

Напоследок Андрей упомянул о том, что его часто упрекают в «эгоизме»: в свои экспедиции он не берет других колясочников. Но основная проблема в том, что большая часть финансов в проекте — его личные. Однако путешественник не скрывает, что возможно уже в ближайшем будущем он будет организовывать такие поездки для групп. Ведь, как он правильно говорит: «Главное не сидеть на месте!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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