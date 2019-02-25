Жириновский: защищать надо людей, а не собак!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что его партия занимается этой темой уже больше больше 20 лет. “Все эти годы Госдума вообще никакой закон принимать не хотела. Только в конце 2018 года приняли первый закон о животных, но всё, что защищает человека, из него всё равно вычистили. Закон полностью выхолощен – он для собак, а не для людей”, - возмущается Жириновский.

“Мы предлагали штрафовать за выгул без намордника – убрали. Оставили только запрет на выгул вне специальных мест, который никто не соблюдает, и требование к хозяину передать собаку новому владельцу или приюту, если сам он её больше содержать не хочет. По-прежнему закон не предусматривает умерщвление бродячих псов. А где взять столько денег, чтобы открыть и содержать достаточное количество приютов? У нас люди в стране бездомные есть, а кого-то все равно судьба собак заботит больше”, - подчеркивает лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, “люди, особенно в провинции буквально стонут из-за этого: до магазина не дойти, вечером на улицу не выйти – носятся целые стаи, нападают на детей, женщин, пожилых людей. Каждый год по всей стране загрызают насмерть 400 человек! А сколько покусанных, травмированных, заразившихся чем-то в результате укуса?” - спрашивает политик.

По мнению лидера ЛДПР, “собаки не виноваты, что ведут себя так. Для них это естественное поведение, у них охотничьи инстинкты. Мы же не обвиняем медведя, волка или тигра, что они нападают в лесу. Но человек же в лесу не живет. А нынешний закон не предусматривает никаких ограничений даже на заведение бойцовых пород собак”.

В качестве аналогии с нападениями собак Жириновский привёл проблему коллекторов, которые “продолжают издеваться над гражданами, вымогать, терроризировать их”.

“ЛДПР предложила свой законопроект еще в 2015 году, когда отдельные случаи беспредела коллекторов стали выходить на федеральный уровень, - говорит Жириновский. - Наш документ полностью запрещал такой вид деятельности, как возвращение долгов. Пусть этим занимаются судебные приставы. Но приняли другой законопроект, мягкий, который пытается что-то регулировать, но он ничего не изменил. Долг на копейки, а мучают на миллионы”.

Жириновский уверен, что таким образом Госдума проявляет “ненужную беззубость в некоторых вопросах. Кому-то жалко собачек, а на людей плевать. Других заботят финансовые организации, а граждане им безразличны”.

Для решения проблемы нападения собак для людей лидер ЛДПР предлагает внести следующие изменения в законодательство: “Никаких бойцовых пород, выгул только в наморднике и только в определенном месте. На ошейнике обязательно бирка с уникальным индивидуальным номером собаки, обязательная проверка у ветеринара, проверка психики, согласие соседей на содержание в квартире отдельных пород”.

Каждый год в России происходят сотни тысяч случаев нападений собак на людей, за последние 12 лет более 400 человек погибли.