Сергей Лавренов: Глава молдавского ЦИКа после регистрации кандидатов встречалась с послом США

Почти 50% молдавских избирателей в воскресенье отдали свои голоса за новых представителей республиканского парламента, и больше всего — чуть более 31% — досталось кандидатам от выступающей за союз с Россией Партии социалистов. Проевропейский оппозиционный блок Аcum («Сейчас») получил около 26%. А правящая Демократическая партия 24%. Близкая ей партия «Шор» - немногим менее 9 %.

Итоги выборов и то, как это отразится на отношениях наших стран, мы попросили прокомментировать эксперта по Молдавии и Приднестровью, доктора политических наук Сергея Лавренова:

- Тот факт, что симпатизирующие России социалисты набрали всего 31%, не позволит им в одиночку сформировать правительство, которое сможет нормально работать с Россией, не ставя палки в колеса президенту Додону?

- Да, главное, не то, что у социалистов около трети голосов, а то, что кабинет министров они самостоятельно не сформируют. Не будет у них парламентского большинства, а с коалициями - очень сложно.

Конечно, неплохо выступили Демократы Владимира Плахотнюка (которого подозревают в незаконном выводе из России 37 млрд. руб. — ред.). По голосам то у них третья позиция, но в одномандатных округах они взяли больше. Не оправдались предвыборные прогнозы, что эта партия провалится. При том четвертая по числу голосов партия «Шор», которая набрала почти 9 процентов — это открытые союзники демократов.

Игорь Додон на избирательном участке.Фото: REUTERS

- То есть - противники пророссийских сил?

- Да. И потому в новом парламенте позиции демократов, ориентированных на Запад, более благоприятны, чем у социалистов, ориентированных на сотрудничество с Россией.

- Друзья Москвы проиграли друзьям Вашингтона и Бухареста?

- Итоги выборов еще не означают, что борьба закончена. Ее не прекращает ни одна из сторон. Попытки войти в коалицию начнутся уже с сегодняшнего дня.

- Но социалистам точно не по пути ни с демократами, ни с партией «Шор» мэра города Оргеева, бизнесмена Илана Шора?

- Конечно, договориться с Шором будет крайне проблематично — он откровенно ориентирован на прозападного Плахотнюка. А вот как раз его демократы применят прежнюю тактику, скорее всего. Это перетаскивание депутатов из других фракций. Прежде всего, из Acum. Вряд ли из стана социалистов — это достаточно монолитная партия.

Почти треть голосов на выборах досталась кандидатам от выступающей за союз с Россией Партии социалистов.Фото: REUTERS

- А если коалиция не получается?

- Тогда Молдову ждет политический кризис. И, видимо, досрочные выборы. Если же коалиция срастется, новое молдавское правительство будет прозападным, проевропейским. Но в предвыборной компании использовались очень жесткие технологии и там все перессорились так, обвинения взаимные были такие, что сейчас договариваться будет трудно.

- Была информация, что прозападные партии на случай возможного успеха социалистов готовили свой, молдавский Майдан?

- Информация такая проходила. Такие сценарии готовились - было видно, как активно вел себя новый американский посол в Кишинёве. И, соответственно, звучали заявления о российском вмешательстве в выборы.

- Представители всех партий заявили о нарушениях.

- Обвинения касаются непрозрачности выборов. Это были первые выборы, когда была разрешена агитация - но не на участках (а такие случаи зафиксированы наблюдателями — ред.). Возможно, две партии попытаются если не оспорить итоги выборов, то привлечь внимание международной общественности к грубым нарушениям в их ходе. Наблюдатели из СНГ и Госдумы там были, информацию вскоре получим.

- Глава ЦИК там и правда не скрывает своих прозападных взглядов?

- В день, когда завершилась официальная регистрация кандидатов в депутаты, руководитель молдавского центризбиркома Алина Руссу вечером посетила посольство США в Кишиневе...

- Для президента Игоря Додона итоги выборов скорее положительны?

- Социалисты в парламенте будут играть серьезную роль, что для Додона хорошо. И не станут влиять отрицательно на его работу, в частности, в восточном направлении — что большой плюс для президента.

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