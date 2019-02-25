2019-02-25T12:21:13+03:00
Политика

Политические игры: у кого из президентов круче... индекс?

Бельгийские аналитики признали президента России Владимира Путина самым волевым лидером в мире. Он обошел Трампа и оставил далеко позади Меркель
Тимофей РОТОВ
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На днях президент США Дональд Трамп выступил с обращением к сенату США. А 20 февраля Владимир Путин обратился с посланием к российскому парламенту. Конечно, аналитики попытались сравнить эти выступления.

Всех посчитали

Наобещать любой политик может, это мы с вами отлично знаем. А как на счет выполнения программы? Чтобы понять, кто из ведущих мировых политиков круче (то есть чаще выполняет обещанное) бельгийские аналитики придумали специальный «индекс проявления политической воли». Сравнить решили лидеров самых влиятельных стран мира: России, США, Китая, Германии и Франции.

Индекс состоит из трех простых составляющих:

- Социально-экономическая политика (сокращенно СЭП) - реализация программ социально-экономического развития.

- Национальная безопасность (НБ) - реализация программ национальной безопасности и обороны.

- Внешняя политика (ВП) - внешняя политики и в повышение авторитета страны на международной арене.

За каждый из пунктов максимально можно было получить 10 баллов. Вот сама формула индекса проявления политической воли (ИВ):

ИВ = (СЭП + НБ + ВП): 3.

Согласно полученным оценкам, рейтинг выглядит так:

1 место. Путин = (4+10+8): 3 = 7,33;

2 место. Трамп = (8+7+6): 3 = 7;

3 место. Си Цзиньпин = (6+7+7): 3 = 6,66;

4 место. Меркель = (6+6+6): 3 = 6;

5 место. Макрон = (3+5+5): 3 = 4,33.

Почему такие цифры?

Как объяснили бельгийские эксперты, Путин отдает предпочтение поддержке традиционных ценностей: национальной культуре, укреплению семьи и заботе о социально незащищенных группах граждан. В своих ежегодных посланиях он также неизменно говорит об улучшении социального положения молодежи, о задачах на будущее. Уделяет значительное внимание экономическому развитию. Большинство задач и экономических целей, которые Путин ставит в своих посланиях, выполняется - или делается все возможное, чтобы они выполнялись. Например, в 2016 году была поставлена цель: выйти на бездефицитный бюджет. В этом году цель в целом достигнута.

Российскому президенту присвоили высший балл за реализацию программ национальной обороны и безопасности - речь идет о прекрасно проведенной модернизации армии, созданию нового современного оружия. За внешнюю политику аналитики дали Путину 8 балов - не последнюю роль здесь сыграла борьба с терроризмом в Сирии. За социально-экономический аспект поставили 4 - очевидно, что из-за санкционного давления Запада экономика нашей страны и доходы россиян пострадали.

У Трампа тоже очень неплохие показатели: он, несмотря на критику, довольно последователен в выполнении обещаний и проявлении силы воли. Он начал выводить США из парижского соглашения по климату, отказался от торговых переговоров о Транстихоокеанском партнерстве, вышел из иранской ядерной сделки, ввел пошлины на китайские товары. Американская экономика устойчиво растет. Но вот внешняя политика - подкачала.

С китайским лидером другая история: в Поднебесной рост высокотехнологичного оборонного производства. Но вот с социальной политикой, с благосостоянием простых китайцев - большие сложности. И на экономику страны, конечно же, влияет продолжающаяся торговая война с США.

В Германии все неплохо с экономикой — но большая напряженность из-за мигрантов. При этом в стране давно не было крупных терактов, силы безопасности Германии значительно эффективнее французских. Во внешней политике Германия по итогам двух минувших лет - лидер ЕС.

Макрон оказался в лузерах из-за своих непопулярных экономических реформ. При этом Франция очень слаба со стороны внутренней безопасности.

В заключении журналисты приводят слова Авраама Линкольна: «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время. Но нельзя обманывать весь народ все время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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