Оскароносная звезда "Богемской рапсодии" рухнула со сцены

Актер Рами Малек упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии "Оскар" вместе с заветной статуэткой. Артисту понадобилась помощь врачей.

Как сообщает People, 37-летний Малек получил "Оскар" как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". Однако после того, как вожделенная статуэтка оказалась в руках артиста, он рухнул со сцены вместе с "Оскаром". при этом артист не выпустил свой трофей из рук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693904" frameborder="0"></iframe> Рами Малек рухнул со сцены во время вручения "Оскара".

Коллеги спешно усадили Малека сначала в кресло в зрительном зале, а затем вызвали врачей. Они отвели звезду за кулисы. В настоящее время информации о здоровье Рами Малека нет, так как его представитель отказался комментировать состояние актера. Известно, что после падения Малек пропустил фотографирование со своими коллегами-актерами.

ramimalekonline Актер Рами Малек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия"

Как писал сайт kp.ru, 91-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе 25 февраля. Байопик о рок-группе Queen "Богемская рапсодия" завоевала целую россыпь наград в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук".

Получивший "Оскар" Рами Малек заявил, что многие мечтают только об одном - об этой золотой статуэтке. "Тот факт, что у меня она есть, превосходит мои самые смелые мечты. Это была тяжелая битва, и тот факт, что я здесь, является доказательством того, что все возможно. Сегодня вечером я счастлив. Я праздную со всеми вами и всеми, у кого была мечта", - признался артист.

Он напомнил, что когда получил эту роль, то сразу назвал ее испытанием для себя: "Когда я получил эту роль, я подумал:« Боже мой, это может изменить мою жизнь и открыть новые горизонты в работе». И примерно через две минуты я подумал: «Это может стать началом конца моей карьеры»".

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