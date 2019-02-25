Кулижников - лучший конькобежец мира: Россиянин в третий раз стал чемпионом мира в спринтерском многоборье
Россиянин Павел Кулижников доказал, что остается лучшим конькобежцем мира на коротких дистанциях. Его реноме несколько пошатнулось после недавнего чемпионата мира на отдельных дистанциях в Инцеле, где он остался без наград. Пошли разговоры, что Кулижников уже не тот...
Но вот на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене Кулижников вновь показал класс, взяв главный приз по итогам трех дней соревнований. Любопытно, что Павел выиграл лишь одну «пятисотку», зато во всех других забегах на дистанциях 500 и 1000 метров был в тройке лидеров и в результате по сумме обошел остальных.
Гроссмейстерский расчет!
Таким образом, 24-летний спортсмен стал пятым конькобежцем, кто трижды становился чемпионом мира в спринтерском многоборье. Сам Павел отнесся к своему успеху без особого восторга, заявив, что проехал последнюю дистанцию аккуратно, а вот «пятисотку» «вальнул как надо»...
Напомним, что главным разочарованием минувшего сезона для нашего скорохода стал его недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане, где он бы являлся несомненным фаворитом. Но, как видим, Павел смог пережить эту несправедливость и показал, кто быстрее всех в мире бегает на коньках.
Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Херенвен (Голландия). Итоговые результаты
1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390
2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805
3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110
5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490
6. Масая Ямада (Япония) - 138,755
9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955
10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400
ИСТОЧНИК KP.RU