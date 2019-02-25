Кулижников - лучший конькобежец мира: Россиянин в третий раз стал чемпионом мира в спринтерском многоборье

Россиянин Павел Кулижников доказал, что остается лучшим конькобежцем мира на коротких дистанциях. Его реноме несколько пошатнулось после недавнего чемпионата мира на отдельных дистанциях в Инцеле, где он остался без наград. Пошли разговоры, что Кулижников уже не тот...

Но вот на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене Кулижников вновь показал класс, взяв главный приз по итогам трех дней соревнований. Любопытно, что Павел выиграл лишь одну «пятисотку», зато во всех других забегах на дистанциях 500 и 1000 метров был в тройке лидеров и в результате по сумме обошел остальных.

Гроссмейстерский расчет!

Таким образом, 24-летний спортсмен стал пятым конькобежцем, кто трижды становился чемпионом мира в спринтерском многоборье. Сам Павел отнесся к своему успеху без особого восторга, заявив, что проехал последнюю дистанцию аккуратно, а вот «пятисотку» «вальнул как надо»...

Напомним, что главным разочарованием минувшего сезона для нашего скорохода стал его недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане, где он бы являлся несомненным фаворитом. Но, как видим, Павел смог пережить эту несправедливость и показал, кто быстрее всех в мире бегает на коньках.

Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Херенвен (Голландия). Итоговые результаты

1. Павел Кулижников (Россия) - 137,390

2. Тацуя Синхама (Япония) - 137,805

3. Кьелд Нейс (Голландия) - 137,860

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 138,110

5. Кай Фербей (Голландия) - 138,490

6. Масая Ямада (Япония) - 138,755

9. Виктор Муштаков (Россия) - 138,955

10. Руслан Мурашов (Россия) - 139,400