2019-02-25T14:23:45+03:00
Общество

Аэрофлот представил служебных собак на кинологической выставке

За безопасность полетов компании отвечают 55 четвероногих породы «шалайка»
Федор ПЕТУНИН
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Компания Аэрофлот приняла участие в международной выставке собак «Евразия 2019». В рамках этого мероприятия в воскресенье 24 февраля перевозчик презентовал своих служебных собак, относящихся к породной группе «шалайка». В конце прошлого года Российская кинологическая федерация официально утвердила стандарт для этой группы.

Шалайка — это гибрид оленегонной лайки и шакала. Представители породной группы унаследовали лучшие качества предков: чуткое обоняние и способность работать в страшную жару от шакалов и адаптацию к морозам от лаек. Шалайки как правило достигают небольшого размера и веса, за счет чего прекрасно чувствуют себя в ограниченных пространствах.

Посетителям выставки рассказали об уникальных хвостатых сотрудниках Аэрофлота, особенностях их подготовки и работы. А потом за дело взялись сами шалайки, продемонстрировавшие свои таланты. Одной из собак нужно было отыскать банку со следами запаха взрывчатки, другой предстояло обнаружить муляж бомбы среди вещей пассажиров. Со своими задачами подопечные кинологов Аэрофлота справились на «отлично».

Поиск взрывных устройств — это главная задача служебных собак компании. Кинологи и их напарники обследуют каждый самолет и территорию аэропорта. И несмотря на развитие техники, собачий нос до сих пор справляется с этим делом лучше любого детектора.

Отдел кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью был создан в Аэрофлоте в 2001 году. Сейчас в нем числится 29 кинологов и 55 служебных собак.

Кроме того, Аэрофлот использует уникальные свойства шалаек для инновационных научных разработок. Так, с помощью датчиков на собаках, им даже не нужно лаять или вилять хвостом в случае находки — реакцию пса расшифровывает специальная компьютерная программа. Больше того, шалайки могут исследовать не только сами самолеты, но и воздух. Это называется дистанционный анализ воздушной среды. В труднодоступных местах человек берет пробу, а собака улавливает даже самый слабый запах опасного вещества.

В конце 2018 года Аэрофлот был удостоен премии «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». Это первый случай, когда награду в области биотехнологий получила транспортная компания, а не профильный научный институт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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