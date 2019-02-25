Юлия Шилова: Любите настоящих мужчин, а не брачных аферистов!

– Юлия, правда ли, что сюжет вашей новой книги «Шоу для меня одной» – это реальная история, которая произошла не с кем-то, а с вами?

– Для того чтобы написать книгу про брачных аферистов, нужно сидеть на сайте знакомств. Я зарегистрировалась на трех или четырех сайтах, начала общаться. Но найти настоящего брачного афериста очень сложно, они хорошо шифруются. Однако мне удалось найти такого персонажа. Жил он якобы в Швейцарии. Я представилась дамой, которая в будущем планирует продать всю свою московскую недвижимость, для того чтобы эти деньги потом удачно вложить. А он как раз очень хотел ресторан. Я сказала, что готова купить ему ресторан, так как в Швейцарии для меня это будет технически сложно, другая страна. Но ему этого оказалось мало. Он захотел сеть ресторанов. Ставки постепенно повышались. Я играла с ним до тех пор, пока дело не дошло до конкретных шагов по купле-продаже. Но в конце я все-таки призналась, кто я и для чего ввязалась во всю эту историю.

– Реальные встречи были?

– Нет, только видеозвонки. Я понимала, с кем играю и как нужно играть. После того, как я согласилась купить ему ресторан, он мне обзвонился. Дико переживал, что такую дуру кто-нибудь у него уведет из-под носа.

– Юлия, но ведь это опасно. Мало ли – человек не очень адекватный и решит отомстить?

– Да, я осознаю, что это опасные игры. Он, кстати, отреагировал очень негативно, ведь рассказал обо мне своей сестре и матери. Воображал себя Аркадием Новиковым, но… когда услышал мое настоящее имя, так и сказал: «Я всегда знал, что вы так пишете свои сюжеты». Опасность – часть профессии.

– А за всю историю этих перевоплощений скольких аферистов вам удалось раскрыть?

– Четверых. С одним мы встречались в реальной жизни. Меня подстраховывал мой хороший друг, просил подольше его повести, так как за ним числились очень нехорошие дела. Я его вела, общалась, пыталась раскрыть его схемы. В итоге этого человека удалось, так скажем, поймать за руку.

– Юлия, буквально каждый день десятки девушек становятся жертвами брачных аферистов. Какой совет можно дать, для того чтобы вовремя идентифицировать его, расшифровать, спасти себя от обмана?

– Расшифровать реально, но посадить практически невозможно. Статья «мошенничество» здесь не работает, так как женщина сама лично все отдает. Влюбляется и отдает. Какой совет можно дать? Первое правило брачного афериста – он попытается отдалить вас от вашей семьи, разрушить семейные отношения, чтобы было проще манипулировать, чтобы все ваши действия были скрыты от глаз близких. Обратите на это внимание. Также стоит придерживаться правила «доверяй, но проверяй». Все, что говорит вам новый молодой человек, нужно проверять – место работы, финансовое положение, прошлое, увлечения, отношения с другими женщинами. Убежал, значит, есть что скрывать. Увиливает, значит, хочет обмануть. Мне часто пишут девушки, которые рассказывают, что в этом спектакле может участвовать вся семья – мама, папа, братья-сестры. То есть это может быть полностью отлаженная схема. Была свадьба, 40 человек. Все праздновали, радовались, дарили подарки, а в итоге все 40 человек – это актеры, которые участвуют в одной афере. И свадеб таких у этого человека было уже десять. Брачные аферисты – тонкие психологи. Они говорят ровно то, что мы хотим слышать. Проверяйте сказанное. Потом в полицию бежать будет поздно. Легче предупредить ситуацию, чем остаться без имущества и с разбитым сердцем.

– Юлия, если такая ситуация все-таки случилась, что делать?

– Идти к психологу. Самой с такой ситуацией справиться бывает крайне сложно. Оповестить близких, друзей. Не оставаться одной. Предупредить других в социальных сетях, что такой человек может быть опасен. Да, мы всегда хотим скрыть неприглядные моменты своей жизни, но в данном случае можем спасти кого-то от брачного афериста.

– Мужские персонажи в ваших книгах всегда мужчины из вашего окружения?

– Да, всегда. Есть мужчины хорошие, есть мужчины плохие. За без малого 20 лет моей писательской карьеры только один мужчина сказал мне: «Извини». Он спросил: неужели я так повел себя и так выглядел со стороны, как ты описала? Я ответила: «Ты повел себя и выглядел гораздо хуже». И он извинился. Многие новые знакомые мужчины стараются держаться от меня подальше, ведь я никогда не меняю имен, никогда не меняю фамилий. Так что можно во всей красе оказаться на страницах моей книги. Единственное, чем я всегда страхуюсь, это фраза, что все герои романа вымышленные и все совпадения случайны.

– А мужчины изменились за эти 20 лет? Помельчали, как сейчас принято считать?

– Есть, скажем так, старая гвардия. Они охотятся за своей женщиной, они не отступят ни перед чем. Но этот вариант не самый лучший, так как такие мужчины хотят заполучить женщину любой ценой, часто крайне высокой для обеих сторон. Более молодое поколение мужчин не будет охотиться за тобой, скорее они живут по принципу «не нравится – до свидания». Так что нужно искать своего мужчину и никогда не давать себе установку «все мужчины одинаковые» или, того хуже, «все мужики – козлы». Потом удивляются, почему наступают на одни и те же грабли в отношениях. Все очень просто – потому что неправильная установка на избранника живет в подсознании. А ведь вокруг много замечательных мужчин на самом деле.

– Героиня новой книги «Шоу для меня одной» похожа на вас?

– Я считаю себя человеком сильным, умеющим идти до конца. В этом похожи. Но с брачными аферистами сталкивалась только по необходимости – написать сюжет для книги, поэтому сложно сказать, как я бы повела себя в жизни, окажись действительно на ее месте. Черты характера похожи, судьбы – нет.

– Юлия, новая книга написалась быстро или создавалась долго и с трудностями?

– Я никогда не скрываю, что пишу любую книгу два месяца. У меня нет никакого плана, распорядка, обязательных «строк в день». Я просто сажусь и начинаю писать. И сюжет заранее детально не прорабатываю, он рождается сам собой. Главное – не болеть. Когда я болею, чувствую, что начинаю фальшивить. Поэтому во время болезни я стараюсь не писать. Есть тонус, хорошее настроение – книга пишется быстро. И я никогда не знаю, чем закончится книга. То есть написание книги – это интересное путешествие, приключение для меня самой. Но два месяца – всегда два месяца.

– Юлия, сюжеты ваших книг всегда строятся на любви. Что вы вкладываете в понятие любви и какую роль любовь играет в вашей жизни?

– Любовь – это вдохновение. Это ощущение полета. Что бы я ни писала – детектив, криминальный роман, – я всегда укутываю его любовью. Не верю людям, которые говорят, что не верят в любовь или что она им не нужна. Каждый человек ищет любовь и найдет свою любовь. Без любви люди пустые. Я провожу психологические консультации, ведь я по второму образованию психолог. И вот приходят ко мне женщины, которые позиционируют себя успешными, сами гуру, ведут курсы, в социальных сетях они все такие яркие, и все у них хорошо. А при мне плачут и говорят: «Никто меня не любит». Как так? Ты учишь других тому, как стать счастливой, а сама не можешь стать счастливой? Вообще сейчас очень модно казаться, а не быть, лгать и самому себе и окружающим. Будьте самими собой, не лгите, ищите и не сдавайтесь. И, дорогие женщины, любите настоящих мужчин, а не брачных аферистов!