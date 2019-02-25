2019-02-25T15:21:47+03:00
Спорт

Наши баскетболисты допрыгнули да финала Кубка мира

В заключительном отборочном матче в Перми команда Сергея Базаревича героически вырвала победу у Финляндии
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игроки сборной Финляндии Александер Мадсен и сборной России Дмитрий Кулагин в отборочном матче Кубка мира 2019 года по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Финляндии. Фото Станислав Красильников/ТАССИгроки сборной Финляндии Александер Мадсен и сборной России Дмитрий Кулагин в отборочном матче Кубка мира 2019 года по баскетболу среди мужчин между сборными командами России и Финляндии. Фото Станислав Красильников/ТАСС
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Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет пробилась в финал Кубка мира, который пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября 2019 года.

В заключительном отборочном матче команда Сергея Базаревича в Перми героически вырвала победу у Финляндии (91:76), хотя проигрывала по ходу встречи 18 очков. Прокомментировать это знаменательное событие мы попросили нашего знаменитого эксперта Владимира Гомельского.

- Владимир Александрович, наши на чемпионате не играли девять лет. Почему такой большой перерыв?

- Потому что чемпионат мира проводится раз в четыре года. И сдвигался на год. На прошлый чемпионат, в 2014 году, мы не попали. Последний раз мы участвовали в 2010 году. Так что из той прежней команды остались двое – Воронцевич и Хвостов.

- Как объяснить вчерашний провал в начале матча против финнов? Ведь в предыдущей встрече с болгарами наши были на голову сильнее, а тут вдруг такие проблемы...

- Болгары бросили играть в конце первой четверти. А у финнов была мотивация. Они же в случае победы выходили на этот чемпионат мир. Поэтому они боролись. Хенрик Деттманн – хороший тренер. Сюрпризик Сергею Базаревичу подготовил. Зато и Базаревич сориентировался и удачно перестроил тактику... Ну, а уж когда игра пошла, тут нас не остановить.

- При этом мы же без основных лидеров играли...

- Учитывая, что не было Шведа, Карасева и Мозгова, потенциал у сборной есть. Поэтому я считаю, что на чемпионате мира мы вполне можем решить поставленную задачу и отобраться на эту самую Олимпиаду в Токио.

- Какое место для этого нужно занять?

- Вот этого точно не помню. По-моему, седьмая команда квалифицируется.

- Пишут, что сейчас в сборной играют те, кто не проходит в основные составы таких клубов как ЦСКА. В России не хватает игроков топ-уровня?

- У нас их просто нет. У нас из игроков высочайшего уровня – один Швед. А дальше его подпирают Карасев, Мозгов, Антонов, Воронцевич, Ухов. У нас есть достаточно высококвалифицированные игроки. Но на 12 человек, чтобы набрать из наших россиян мощную сборную, которую можно было бы причислить к фаворитам чемпионата, нет, не получается. А боеспособную команду создать вполне можно.

Россия – Финляндия – 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11)

Россия: Кулагин (22), Антонов (15), Воронцевич (14), Хвостов (10), Курбанов (8), Фридзон (7), Ивлев (5), Бабурин (3), Губанов (3), Ухов (2), Балашов (2), Ильницкий (0). Финляндия: Уилсон (18), Котти (13).

Жеребьевка финального турнира Кубка мира-2019 состоится 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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