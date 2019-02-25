Путин порадовался за «Ладу»

Свой доклад президенту по итогам работы за прошлый год глава минпрома Денис Мантуров начал с хороших новостей - положительные результаты по всем отраслям промышленности, 2,6 процента роста по обрабатывающему сектору.

- У нас есть, конечно, чемпионы, - выделил некоторых министр. - Это железнодорожное машиностроение, строительная дорожная техника подросла до 23 процентов. Остальные отрасли – от трёх до двенадцати процентов. Химия, производство лекарственных средств у нас стабильно под десять процентов ежегодно, пока предположительный результат. И что очень важно, мы продолжаем работу по наращиванию экспорта.

- Несырьевого, - подчеркнул Владимир Путин.

- Да, несырьевой энергетический экспорт вырос по прошлому году на 11,6 процента, а если брать промышленность, то 10,2, что составило в деньгах 125 миллиардов долларов по прошлому году, - доложил Мантуров. - Сейчас уже сформировали все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить стабильный рост и достижение тех показателей, которые перед нами поставлены к 2024 году, это, по сути, увеличить в два раза – со 125 миллиардов до 250.

Один из способов дать отраслям дополнительный толчок — увязать их работу с выполнением национальных проектов.

- Это касается здравоохранения, это и наука, и цифровая экономика, жильё и городская среда, безопасность и качество автомобильных дорог, - перечислял министр. - Мы рассчитываем на то, что, интегрируя свою промышленность в эти национальные проекты, увеличим и объёмы производства, а самое главное – обеспечим стабильную загрузку предприятий. Это и рабочие места, и стабильная заработная плата по предприятиям отраслей промышленности. Очень важное направление.

Рост производительности труда в перерабатывающем секторе составил 3 процента, и здесь тоже Мантуров использовал спортивную терминологию.

- У нас есть чемпион, это автопром – 16 процентов, - заявил он. - Исходим из того, что другие отрасли промышленности, модернизируясь, развиваясь, должны показывать такие же амбициозные результаты.

- Средняя зарплата в отрасли – 41 тысяча?

- Да, если брать автопром, то она выше, чем по обработке в целом, - ответил министр. - Если у нас средняя – 38 тысяч, то в автопроме выше. Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос – почти 1,9 миллиона автомобилей, и 1 миллион 752 автомобиля произведено нашими предприятиями. Соответственно, рост производства – 14 процентов, то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12 процентов.

- И безусловный лидер – «Лада»? - уточнил Путин.

- Безусловный лидер, - подтвердил Мантуров. - Из десяти продаваемых автомобилей «Лада Веста» – наиболее востребованная, а также «Лада Гранта». И коллеги по международным, иностранным брендам продолжают также активно осваивать наш рынок.

- Hyundai, Volkswagen, - изучал президент таблицу.

- Да, но это автомобили, произведённые в России: 85 процентов объёма рынка составляют автомобили, произведённые у нас, внутри страны, - пояснил глава минпрома. - Мы расширили на Дальний Восток с точки зрения повышения скидки по льготному автокредитованию, до 25 процентов от стоимости. Чтобы постепенно наши автомобили замещали подержанные автомобили с правым рулём, которые сегодня продолжают ещё импортироваться на территорию Дальнего Востока.

- Школьные автобусы – это в целом? Скорая помощь – тоже?

- И по скорым помощам, и по школьным автобусам. Также развивается газомоторка. Те задачи, которые Вы нам ставили. Мы ежегодно наращиваем объёмы поддержки…

- Можно было бы быстрее, - остался недоволен Путин.

- Мы здесь в унисон с «Газпромом» действуем по мере развития газовой инфраструктуры по заправочным станциям, - объяснил задержку Мантуров. -В этих регионах больше активность с точки зрения поддержки по муниципальным закупкам, и коммерческий транспорт сейчас тоже активно переходит на газомоторное топливо. Это и выгоднее, и экономичнее, если брать жизненный цикл в целом.