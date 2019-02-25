2019-02-25T15:31:20+03:00
Происшествия

В Москве брат воспитательницы напал на директора школы

После удара по голове Любовь Егорову увезли в больницу
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Брат воспитательницы вспылил и ударил директора школы по голове пакетом.Брат воспитательницы вспылил и ударил директора школы по голове пакетом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские разбираются в деталях «школьного» ЧП на юго-западе Москвы. После потасовки с участием воспитателя детского сада, который входит в систему столичной школы 2109, в больницу увезли директора Любовь Егорову - с травмой головы.

Директор школы Любовь Егорова.

Директор школы Любовь Егорова.

- Накануне родители нескольких детей из детсада «Цветик» пожаловались директору школы на воспитательницу Альбину Власову, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По словам мам, педагог иногда очень грубо вела себя с детьми, малыши жаловались.

В пресс-службе московской полиции сообщили, что утром в понедельник, 25 февраля, директор вызвала воспитательницу на разговор.

- Женщина пришла с братом. В какой-то момент разговор пошел на повышенных тонах, мужчина вспылил и ударил директора школы по голове пакетом, который был у него в руке, - говорят в пресс-службе.

По словам нашего источника, в пакете лежало несколько книг. Словом, увесистый был такой пакет. После удара в голову директор школы упала. Ей вызвали скорую помощь. А заодно и полицию.

47-летнего драчуна с пакетом задержали. А директора школы доставили в больницу.

- Медики должны оценить вред, который был нанесен здоровью женщины, - говорит источник. - От этого зависит, какое дело будет в итоге возбуждено - административное или уголовное.

В самой школе инцидент отказываются комментировать. Телефон воспитательницы Альбины Власовой отключен.

- Мой сын выпустился из группы Альбины Евгеньевны три года назад, - рассказала «Комсомолке» москвичка Татьяна С. - Но лично у меня к ее работе претензий не было. Воспитатель как воспитатель.

Воспитательница Альбина Власова.

Воспитательница Альбина Власова.

На сайте школы 2109 указывается, что Альбина Власова - выпускница Карельского государственного педагогического университета. По специальности она преподаватель психологии. В системе дошкольного образования работает уже более 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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