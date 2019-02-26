Сиротская арифметика: почему общество не любит профессиональных матерей

Усыновители и опекуны нередко становятся объектом ненависти и зависти со стороны соседей. Льготы, социальные выплаты вызывают недоверие к этим «добрым самаритянам» и негативные эмоции у окружающих. Мол, набрали тут десяток детдомовских, чтобы на их пособия жить, неплохо, в общем, устроились. А что на самом деле?

«ДОЖИЛА ДО 60 ЛЕТ, А СКРЫВАЮСЬ ОТ ОПЕКИ БУДТО ДИССИДЕНТ»

В редакцию обратилась Наталья Кохановская - мать многодетной приемной семьи. Измученная переживаниями женщина жаловалась на сложные взаимоотношения с органами опеки и односельчанами. Сообщила, что ювенальные власти намерены забрать у нее детей: мол, мого жалоб со стороны соседей на плохое воспитание ребятишек. К тому же она их поит парным молоком, чего по санитарным нормам нельзя делать, оказывается. Я отправилась в Новую Москву, где Наталья живет с девятью приемными несовершеннолетними детьми и 33- летним недееспособным парнем, которого также опекает. У пяти из десяти подопечных - инвалидность. Роговское - это 65 километров от МКАД. Два часа на маршрутке по просоленным дорогам и я там. Дома Наталью с детьми не застала: прятались у соседа Василия Васильевича. Решили пересидеть очередной визит сотрудников опеки. Наталья Кохановская пьет валокордин. Мать многодетного семейства, которая за свою жизнь воспитала девятнадцать ребятишек (четверо свои, а остальные пятнадцать приемные) жалуется, в каком страхе ей приходится жить. Соседи — недоброжелатели регулярно пишут в органы опеки жалобы. То в эксплуатации детского труда обвиняют: коров, мол, заставляет доить и картошку на грядках полоть, то дети не так одеты, обуты или голодны. - Я прячусь от властей в чужом доме, прямо как диссидент какой-то, - жалуется Наталья. - Моей приемной семье уже более 30 лет. Я с 1990-го года с детьми. Старшие подросли, у них свои семьи. Все, кто вырос, закончили институты и колледжи, у некоторых по два образования. Сама Наталья тоже, кстати, тоже умеет поскандалить и нажить себе врагов. Раньше жила с детьми на Ставрополье, но и там «недоброжелатели стали ее преследовать». Купила дом в Новой Москве, перехала. Благодаря объединению «Сельские женщины России» встретилась с Владимиром Путиным (запись той беседы с президентом выложена в сети), он подарил семье КАМАЗ. Сегодня приемная мать получает по 27,5 тысяч пособия на одного ребенка-инвалида в месяц и чуть поменьше на остальных (см. справку). Сумма выходит немалая, повод для зависти. Но по мнению председателя садоводческого товарищества Владимира Федорова, проблема не в соседях, а в самой Наталье. - Десяток членов нашего товарищества подписали коллективное обращение в администрацию поселения в связи с Кохановской. Она, ее прислуга и старшие сыновья постоянно загораживают своими машинами проезд другому транспорту. Даже МЧС составил им предписание. А несколько лет назад семья выводила канализацию в лес. Никакие взносы в СНТ от нее не поступает, даже на уборку снега денег давать не хочет. У Натальи Кохановской большое хозяйство - только рогатого скота насчитывается 20 голов. Ухаживать за скотиной женщина нанимает работников, услуги которых стоят по 30 тысяч в месяц. Конечно, кроме наемных помощников многодетной матери помогают и свои ребятишки. Что как раз и не нравится соседям. - Да, мои дети умеют грядки пропалывать и коров доить, - сетует женщина, - но зато они и борщ могут сварить себе, учась в пятом классе, и по дому любую работу сделать. А детдомовские ребята - они же яичницу себе пожарить даже не знают как, к жизни совсем не приспособленные.

ОПЕКУНЫ — МИГРАНТЫ

Работники органов опеки отмечают, что в последние годы семьи опекунов массово переселяются из регионов в Москву и Подмосковье, чтобы получать тут пособия, которые значительно выше, чем в провинции. - Они переезжают в Новую Москву, снимают или покупают недорогую недвижимость и живут на столичные надбавки. Никто не работает. Доходит до такого цинизма: были случаи, когда семья сдавала обратно в детдом приемных детей, если их не устраивал размер пособия или им не удавалось его оформить, - рассказал сотрудник органов опеки, пожелавший остаться анонимным. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уверен, что случаи, когда детей берут под опеку ради пособий, - единичны. - В Москве проживает очень много порядочных и добросовестных семей, взявших на воспитание детей, но иногда корыстные мотивы тоже имеют место, в том числе и среди переезжающих из других регионов - ведь дополнительные выплаты в Москве выше. А вот проверяться на проверки органов опеки не нужно. Плановые должны проводить от двух до четырех раз в год, а неплановые — по каждой жалобе о ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей. - Органы опеки заключают договор с семьей, решившей взять ребенка или детей на воспитание. Они не только контролируют, но и оказывают помощь при необходимости, - напоминает Евгений Бунимович.

Работники органов опеки отмечают, что в последние годы семьи опекунов массово переселяются из регионов в Москву и Подмосковье, чтобы получать тут пособия, которые значительно выше, чем в провинции.Фото: Андрей КАРА

ВЫГОДА ИЛИ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

- Органы опеки особенно внимательны к людям, которых можно заподозрить, что они берут детей ради пособий. К многодетным приемным семьям относятся настороженно, ведь и правда: если у вас четверо своих и пять приемных детей, зачем вам еще дети? Людей, которые создают большие приемные семьи, не ища в этом выгоды, а от чистого сердца, очень мало, по пальцам пересчитать, - уверена Ксения Лузина, адвокат по вопросам усыновления адвокатского бюро «Щеглов и партнеры». Ну если уж адвокат так думает, то какой спрос с обычных соседей? Вот так и возникает нетерпимость общества к усыновлению. Это - с одной стороны. А с другой — администрации казенных детдомов финансово не заинтересованы искать для детей семьи! Задача не очень честного директора - отговорить потенциальных мам и пап от усыновления. Тогда не теряется еще одна «голова», за которую детдом получает сумму, обычно существенно превышающую среднюю зарплату в регионе.

СПРАВКА

Приемным родителям ребенка инвалида в возрасте от 7 до 18 лет положено единовременное пособие в размере 110 тыс. 775 рублей на каждого усыновленного. Семья, усыновившая ребенка, имеет полное право на получение материнского капитала. В 2019 году его размер - 453 026 рублей. Кроме того, существуют ежемесячные региональные выплаты на усыновленного ребенка, которые устанавливаются согласно законодательству субъекта Федерации. В столице они составляют: 16 500 рублей- на детей в возрасте до 12 лет (на каждого ребенка); 22 000 рублей - на детей в возрасте от 12 лет до 18 лет (на каждого ребенка). При наличии в семье трех и более детей сумма выплат составит 19 800 рублей на каждого ребенка в возрасте до 12 лет; 25 300 рублей на каждого ребенка от 12 до 18 лет, 27 500 рублей – на каждого ребенка-инвалида.

ЦИФРЫ

В 3,7 раза с 2005 года сократилось число сирот в России - за счет усыновления и других форм семейного устройства. Но сегодня в детдомах осталось еще более 50 тысяч детей.

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