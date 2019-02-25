2019-02-25T17:49:05+03:00
Телевизор

Объявлены имена участников шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов»

Стало известно, кого из звезд на тропических островах будут жалить ядовитые медузы и скорпионы
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
25 февраля раскрыл имена участников шоу25 февраля раскрыл имена участников шоуФото: ТВ-3
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, на канале ТВ-3 начинается показ реалити-шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов». Участники проведут 39 дней на необитаемых тропических островах на Филиппинах, преодолевая разнообразные трудности. Слоган проекта - «Остаться людьми».

25 февраля раскрыл имена участников шоу. Итак, в племя актеров вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных.

В племени экстрасенсов значатся Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. Все они участники разных сезонов шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.

Намтар Энзигаль

Намтар Энзигаль

Ведущая проекта - популярная актриса, звезда сериала «Ольга» Яна Троянова.

«Последний герой. Звезды против экстрасенсов» - это адаптация популярного международного формата, известного под названиями Survivor («Выживший») и Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон»). Формат адаптирован более 40 раз, самая популярная версия выходит в США на канале CBS, где вышло уже 37 сезонов.

В России шоу «Последний герой» выходило с в 2001-2009 годах на Первом канале. Шесть сезонов проекта вели Сергей Бодров-мл., Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов, Ксения Собчак.

Участники проведут 39 дней на необитаемых тропических островах на Филиппинах Фото: ТВ-3

Участники проведут 39 дней на необитаемых тропических островах на ФилиппинахФото: ТВ-3

Осенью 2013 года НТВ запустил аналогичное шоу «Остров» с ведущим Глебом Пьяных. Проект значительного успеха не имел и продолжения не последовало.

Съемки шоу ТВ-3 «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» проходят в окрестностях филиппинского острова Палаван. Съемочные группы живут в комфортабельных отелях на Палаване, в то время как племена борются за выживание на двух необитаемых островах в часе хода на моторной лодке. На островах немало ядовитых животных: скорпионы, ядовитые медузы, морские змеи и каменные ежи.

Объявлены имена участников шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов» Фото: ТВ-3

Объявлены имена участников шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов»Фото: ТВ-3

Ежедневно племена получают только питьевую воду из расчета 2 литра на человека. Пищу они должны добывать сами. На обоих островах растут несколько кокосовых пальм, а на одном из них еще и незрелые бананы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров: «В роддоме я заплакал, когда увидел сына, но к его маме не вернусь»
Один из самых популярных участников телепроекта рассказал порталу Teleprogramma.pro о своих отношениях с Аленой Рапунцель, других девушках и перспективе появления в жизни сына другого папы
Новости 24
Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы