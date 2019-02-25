В субботу, 2 марта, на канале ТВ-3 начинается показ реалити-шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов». Участники проведут 39 дней на необитаемых тропических островах на Филиппинах, преодолевая разнообразные трудности. Слоган проекта - «Остаться людьми».

25 февраля раскрыл имена участников шоу. Итак, в племя актеров вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных.

В племени экстрасенсов значатся Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. Все они участники разных сезонов шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.

Намтар Энзигаль

Ведущая проекта - популярная актриса, звезда сериала «Ольга» Яна Троянова.

«Последний герой. Звезды против экстрасенсов» - это адаптация популярного международного формата, известного под названиями Survivor («Выживший») и Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон»). Формат адаптирован более 40 раз, самая популярная версия выходит в США на канале CBS, где вышло уже 37 сезонов.

В России шоу «Последний герой» выходило с в 2001-2009 годах на Первом канале. Шесть сезонов проекта вели Сергей Бодров-мл., Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов, Ксения Собчак.

Участники проведут 39 дней на необитаемых тропических островах на ФилиппинахФото: ТВ-3

Осенью 2013 года НТВ запустил аналогичное шоу «Остров» с ведущим Глебом Пьяных. Проект значительного успеха не имел и продолжения не последовало.

Съемки шоу ТВ-3 «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» проходят в окрестностях филиппинского острова Палаван. Съемочные группы живут в комфортабельных отелях на Палаване, в то время как племена борются за выживание на двух необитаемых островах в часе хода на моторной лодке. На островах немало ядовитых животных: скорпионы, ядовитые медузы, морские змеи и каменные ежи.

Объявлены имена участников шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов»Фото: ТВ-3

Ежедневно племена получают только питьевую воду из расчета 2 литра на человека. Пищу они должны добывать сами. На обоих островах растут несколько кокосовых пальм, а на одном из них еще и незрелые бананы.