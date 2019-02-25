2019-02-25T19:36:30+03:00
Общество

В российские тиры теперь пускают только со справками

Новичкам больше не дадут в руки боевое оружие под залог паспорта
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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«Бабахерам» (так на профессиональном жаргоне называют залетных стрелков-любителей) под залог паспорта могут выдать только пневматику«Бабахерам» (так на профессиональном жаргоне называют залетных стрелков-любителей) под залог паспорта могут выдать только пневматикуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Обычно в День защитника Отечества в российских тирах - самый наплыв посетителей. Потренировать стрелковые навыки (или вспомнить лихую молодость) приходят целыми семьями и компаниями. Но в этом году народа было в разы меньше обычного.

«Комсомолка» поинтересовалась у владельцев тиров, в чем причина снижения числа клиентов. Оказалось, с 9 февраля 2019 года в силу вступили поправки к постановлению правительства России «О мерах регулирования оборота оружия», о которых почти не сообщали СМИ. И теперь - всем новичкам для посещения тира придется походить по кабинетам.

Итак, суть поправок в том, что клиенты тира, прежде чем получить оружие в руки, должны предоставить три справки: из наркологического и психоневрологического диспансеров и справку об отсутствии судимости.

Освобождаются от этой процедуры те, кто имеет лицензию на ношение травматического, охотничьего или спортивного оружия, пояснил «КП» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ограничения также не коснутся учебных стрельб от спортивных, военно-патриотических и образовательных учреждений, если участников организованно привозят в тир.

А вот «бабахерам» (так на профессиональном жаргоне называют залетных стрелков-любителей) под залог паспорта могут выдать только пневматику.

Причиной «закручивания гаек» стали несколько ЧП, которые случились в тирах за последние три года. То в московском тире юноша застрелил сожителя матери и сбежал с пистолетом, то женщина не справилась с отдачей. и пуля рикошетом убила ее подругу. Терпение силовиков иссякло после громкой истории в Хабаровске: там 10 молодчиков застрелили охранника тира, украли 25 пистолетов и автоматов, а потом убили из этого оружия двух человек в местном отделе ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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