Россия проведет саммит «Россия-Африка»

25 февраля президент России Владимир Путин подписал Указ №74 об Организационном комитете по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита «Россия – Африка» и других мероприятий в формате «Россия – Африка».

Кроме того, утверждено положение об Оргкомитете, и в течение месяца будет сформирован и утвержден его состав, который возьмет на себя задачу по координации подготовки к мероприятиям, решение вопросов взаимодействия с российскими регионами и ведомствами, а также информационное и организационное сопровождение.

На полях саммита «Россия –Африка» в октябре 2019 года в г. Сочи состоится первый экономический форум «Россия – Африка». Ожидается, что в мероприятии примут участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений на Африканском континенте.

Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание. Потенциал торгово-экономических связей и инвестиционных проектов со странами Африканского континента очень высок. Крупный российский бизнес рассматривает Африку как перспективный объект для инвестиций. Наибольший интерес вызывает энергетика и добыча полезных ископаемых, а также сельское хозяйство, производство, транспорт, инфраструктура.

Подтверждением росту интенсивности такой кооперации служит то, что с 2017 года на постоянной основе проходит бизнес-диалог «Россия – Африка» в дни проведения Петербургского международного экономического форума, в этом году он состоится 6–8 июня. Кроме того, в ходе работы Российской энергетической недели в 2018 году был организован первый Российско-Африканский энергетический круглый стол. Кроме того, в июне 2019 года-будет проходить ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка, в число которых с декабря 2017 года входит Россия в лице АО «Российский экспортный центр», совместно с экономической конференцией и заложит основу для продолжения диалога между странами на высоком уровне в рамках последующих крупных деловых мероприятий.

В соответствии с Указом Президента России, Фонд Росконгресс был назначен единственным исполнителем закупок услуг, осуществляемых Министерством финансов РФ и связанных с подготовкой и обеспечением мероприятий в формате «Россия – Африка».