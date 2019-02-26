Гаишники из Балашихи продавали права таксистам-мигрантам

Правила дорожного движения трое гаишников из отделения ГИБДД подмосковной Балашихи знали, как «Отче наш». А вот уголовный кодекс, похоже, подзабыли. Но теперь есть повод повторить. Два капитана и майор стали фигурантами громкого уголовного дела. Они сколотили настоящую ОПГ и поставили торговлю водительскими удостоверениями на поток. Только за последние полгода продали 167 корочек.

«ОДИН УДАР - ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ»

Слава о сговорчивых гаишниках из Балашихи среди таксистов-мигрантов Москвы ходила уже давно. Спроси у любого Рафшана или Джамшута, где он права купил, и он тут же скажет: «Эй, гражданина, ты в Москву не ходи, ты в Балашиху кати!» По словам приезжих бомбил, тут и тарифы самые божеские, и сроки рекордные.

На этой популярности среди мигрантов и прокололись гаишники. В главке взялись подводить итоги прошлого года и ахнули: в Балашихе чуть ли не каждое второе водительское удостоверение выдано гражданам Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии (граждане Киргизии имеют право ездить в России со своими правами, но в Балашихе корочки покупали те, у кого прав отродясь не было) и других стран.

Спецы из отдела собственной безопасности изучили документы и записи камер видеонаблюдения. Последние потом даже обнародовали. На кадрах теоретическую часть экзамена в компьютеризированном классе сдавали сплошь мигранты. Ответы им... отбивали «азбукой Морзе те самые гаишники». Все просто: один удар карандашом по столу - первый варианта ответа, два - второй и так далее. Нехитрую науку даже те, кто по-русски двух слов связать не мог, понимали с первого раза.

ПОСРЕДНИКИ - АВТОИНСТРУКТОРЫ

Любителей морзянки в погонах арестовали прямо на рабочих местах. Но то ли спешили, то ли своих пожалели, брали их не с поличным. Отсюда и статья «превышение должностных полномочий» (до 7 лет лишения свободы) вместо более суровой, но весьма подходящей «получение взятки при исполнении группой лиц по предварительному сговору» (до 12 лет). Со временем переквалифицировать дело планируют следователи.

- Списки составляли так, что в экзаменационные группы попадали только те, кто оплатил незаконные услуги. Некоторых мигрантов заставляли дважды приходить на сдачу экзаменов: так пытались замаскировать подозрительно высокую успеваемость иностранцев, - рас сказал «КП» Юрий Гришин, следователь по особо важным делам ГУ СК РФ по Московской области.

Все трое обвиняемых отказались сотрудничать со следствием. Но и без их показаний доказательств достаточно. Посредниками между клиентами и гаишниками были инструкторы авто­школ. Именно они подыскивали клиентов и за «работу» получали свою маржу. Им передавали все суммы «ученики». Сейчас в разработке три коммерческие автошколы Балашихи.

- Стоимость водительских прав колебалась от 25 000 до 50 000 рублей. Выдавали все категории, в том числе дающие право управления пассажирскими автобусами, - пояснил следователь Юрий Гришин.

Большую часть прибыли приносили мигранты. На счету бомбил с купленными в Балашихе правами сотни ДТП - от мелких до серьезных. Именно тут свою корочку купил устроивший аварию в дни чемпионата мира по футболу таксист из Киргизии Анарбек Чынгыз. Тот самый, что уснул за рулем, а авто вырулило на тротуар Ильинки и как кегли раскидало пешеходов. Тогда пострадали семь человек. Горе-водителя приговорили к полутора годам исправительных работ. Новое водительское удостоверение он сможет получить через два года.

«РУЛИ, ТОЛЬКО БЕЗ РУК»

Были в списках клиентов и русские водители. Одна автоледи, которая свои права купила в сентябре прошлого года, согласилась пообщаться с «Комсомолкой». По словам москвички, из-за ненормированного рабочего графика ходить на автоуроки ей было некогда. Узнав о ее занятости, инструктор в автошколе сам предложил раскошелиться. За свою корочку Алена выложила 40 тысяч рублей. Деньги передала инструктору.

- На экзамене ответы на теоретическую часть мне на ушко шептал полицейский с капитанскими погонами. Но если правила я хоть немного знала, то с вождением все совсем плохо было. Жутко волновалась. Машины у них с механической коробкой передач. Я эти три педали раньше и в глаза не видела. Мне парень машину подарил, и там коробка передач - автомат. Но искать газ и тормоз и даже рулить мне не пришлось. Уже другой гаишник все сделал за меня. Как только мы сели в салон, он отвернул в сторону видеорегистратор и попросил меня ничего не трогать руками. Экзамен по вождению в городе вообще сдавать не пришлось. Через два дня я получила водительское. Все как положено - в здании ГИБДД. Так что права самые настоящие, - рассказала Алена.

Девушка переживает, что после шумихи с арестом гаишников ее удостоверение признают недействительным.

Она не зря волнуется. Полученные незаконным путем права аннулируют. Пока в списке 167 корочек, но оперативная работа продолжается. Остаться без прав еще полбеды.

- Действия водителей попадают под статью «покушение на дачу взятки». Рекомендую всем, кто участвовал в этой незаконной схеме, не дожидаться повестки и самим дать показания. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию преступления, - обратился к водителям с купленными корочками следователь Юрий Гришин.

На днях трое гаишников, которые после ЧП были уволены из органов, пошли под домашний арест. От экс-полицейских руководство Балашихинского ГИБДД поспешило откреститься, мол, ничего об их аферах не знали. Но, по версии следствия, часть полученных незаконным способом средств гаишники передавали своим начальникам. Возможно, уже в ближайшее время в списке обвиняемых появятся высокопоставленные полицейские.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Ваше дело - 500 метров по прямой проехать»

«Права из ГИБДД», «Купи водительское быстро и легко», «Любая категория за ваши деньги» - таких объявлений в интернете сотни. На профильных сайтах много всего интересного для правоохранительных органов. Почти в каждом есть специальный раздел для мигрантов. Для них цены выше, но схема выдачи ничем не отличается. В одну из таких фирм я и поехала «права покупать». В офисе на Новой Басманной меня встретил приветливый менеджер Егор. Никакой конспирации, напротив, открыто говорят, что права из самой Госавтоинспекции.

- Договор подпишем и через месяц сможете свои права получить.

- Здесь у вас выдают?

- Нет, ну зачем же у нас. В ГИБДД! У нас разные варианты. Подберем тот, который вам удобнее. Есть Москва и Подмосковье.

- А как же я буду сдавать, если правил не знаю?

- Вы об этом не беспокойтесь. Ваше дело - 500 метров по прямой проехать. А все остальное сделают гаишники.

- И справка медицинская не нужна?

- Справка включена в стоимость. За все с вас 40 тысяч рублей.

Чтобы на дорогах навести порядок, недостаточно новой разметки и тысяч видеокамер, пора закрывать лавочки по продаже водительских удостоверений.