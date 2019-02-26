2019-02-26T13:33:18+03:00
Звезды

Поклонники отмечают, что Дмитрий Харатьян набрал лишний вес

«Вечно молодой» артист в последнее время перестал быть похож на себя
Ольга АНТОНОВА
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Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян.Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дмитрию Харатьяну 21 января исполнилось 59 лет, однако, выглядит он при этом великолепно. «Гардемарин» всегда старался держать себя в форме, постоянно следит за питанием и старается избегать стрессов, что совсем непросто с его работой. Однако, то ли возраст берет свое, то ли насыщенный график, но поклонники стали отмечать, что в последнее время Харатьян начал набирать вес. Лишние кг он пытается скрыть за хорошо скроенными пиджаками, однако, изменения в фигуре все же заметны.

Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян на днях стали ведущими концерта «Служить России!», посвященного Дню защитника Отечества. И на фото с этого мероприятия 59-летний актер выглядит несколько утомленным и располневшим.

Надо отметить, что несколько лет назад Харатьян признавался, что бросил пить и курить, хотя когда только встал на этот путь было очень сложно.

«Я могу дать пример очень многим. Я бросил пить и курить – об этом знают все, кто хоть раз интересовался моей биографией. Вот живой пример перед вами. После этого можно жить. Так что я призываю всех – ведите здоровый образ жизни», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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