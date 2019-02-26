2019-02-26T13:58:22+03:00
Звезды

Поклонники поздравляют звезду фильма «Полицейский с Рублевки» со вторым замужеством

Ранее Александра Бортич опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Ольга АНТОНОВА
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Александра Бортич опубликовала фото с кольцом.Александра Бортич опубликовала фото с кольцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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За жизнью звезды фильма «Я худею!» и «Полицейский с Рублевки» Сашей Бортич следят десятки тысяч фанатов. Девушка стремительно ворвалась в российский кинематограф, при этом не имея за плечами специализированного образования и большого опыта работы. Более того, Бортич признавалась, что в первое время совмещала съемки с работой официантки. Не менее, интересно складывается и ее личная жизнь. Спустя месяц после развода с рэпером Мезза очаровательная блондинка закрутила роман с сыном депутата Валерия Савельева – Евгением. Парень уже познакомил девушку со своей семьей, а недавно, когда пара вместе улетела отдыхать в ОАЭ на безымянном пальце актрисы появилось то самое кольцо. И конечно, когда красавица запостила совместное фото с Женей и написала, придумывать подпись не обязательно, поклонники тут же сделали вывод, что пара в тайне поженилась и принялись поздравлять молодоженов.

«Ой, да Господи, это просто фотка», - тут же опровергла все предположения сама звезда фильма «Духлес -2». Предполагаемый жених тоже открестился от поздравлений. Судя по всему, паре хорошо вдвоем и без всяких обязательств.

bortichbortich
приехала
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Надо отметить, что Евгений Савельев не пошел по стопам отца, а открыл собственный бизнес. В 2015 году он основал школу ораторского искусства «Король говорит!», которая приносит ему стабильный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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