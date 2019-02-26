Беременная Саша Савельева продолжает усиленно заниматься спортом

Недавно стало известно, что солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву вывели из состава группы, а вместе нее пришла Тоня Клименко, поскольку уже в скором времени певица станет мамой. Недавно находящаяся в положении звезда даже попала в больницу, но к счастью! – пробыла там недолго. Вскоре муж увез ее погресться на солнышко в Израиль. Но и на отдыхе, и в Москве звезда старается не набирать лишний вес и через день посещает спортзал.

Разумеется, о силовых тренажерах речь не идет, но вот занятия на кардиотренажерах звезда себе позволяет. Мол, они не противопоказаны даже на больших сроках беременности. Видео из спортзала красавица поделилась с подписчиками в инстаграме.

Напомним, о беременности Савельевой впервые заговорили в декабре прошлого года. На фотографиях стало заметно, что фигура звезды округлилась, да и сами фото в соцсетях стали появляться, сделанные только по пояс. Раскрыла интригу дизайнер, которого наняли Кирилл Сафонов и Саша Савельева для того, чтобы сделать ремонт в детской комнате. Правда, специалист по интерьерам не стала говорить в какой цвет захотела выкрасить эту комнату будущая мама.

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Причины такой закрытости молодой мамы вполне объяснимы: во-первых, беременность первая и, видимо, из суеверия певица не хотела распространяться раньше времени о ней, во -вторых, протекает она не очень гладко. Так, на днях,звезда легла в больницу на сохранение. А тем временем, группа "Фабрика" вышла на сцену в обновленном составе: певицу заменила Тоня Клименко, ранее являвшаяся солисткой «Мобильных блондинок». (подробности)