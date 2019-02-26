Вот это богатство: Ким Кардашьян похвасталась пышным бюстом на открытии выставки дизайнера Тьерри Мюглера

Вездесущая Ким Кардашьян не появилась ни на одной вечеринке «Оскара»: 38-летняя звезда реалити-шоу проигнорировала кинопремию ради важного для нее события — выставки французского дизайнера Тьерри Мюглера, открывшейся в Монреале. Ким успешно сотрудничает с кутюрье: его платья с корсетами как будто созданы для того, чтобы подчеркивать тонкую талию фигуристой красотки, и она иногда появляется в них на красной дорожке. На открытии выставки Кардашьян примерила два наряда Мюглера, и в обоих она выглядела сногсшибательно.

Особенно поклонников впечатлило белое мини-платье с открытыми плечами и чашечками лифа, сделанными в форме раковин. Ким поделилась в сториз в Инстаграме фотографией, на которой она позирует в в этом наряде. Корсет приподнял пышную грудь брюнетки так, что ее бюст стал выглядеть особенно впечатляюще.

На открытии выставки Тьерри Мюглера Ким продемонстрировала пышный бюст в белом платье. Фото: Инстаграм.

К этому наряду стилисты сделали Ким особенную прическ: убрали волосы вверх в пучок, оставив одну длинную прядь, свободно ниспадающую на шею. Образ дополнили пластиковые браслеты в футуристическом стиле.

Второй наряд звезды реалити, который она примерила в этот вечер, выглядел не менее роскошно. Прозрачное лавандовое платье с золотым корсетом подчеркнуло стройную все изгибы женственного тела Ким. Свой образ модель дополнила золотыми босоножками и широким браслетом.

Наряд с корсетом подчеркнул тонкую талию Ким. Фото: Инстаграм.

В этот вечер рядом с Ким не было ее мужа, рэпера Канье Уэста, но, по словам Кардашьян, он всегда внимательно наблюдает за ее светскими выходами. Более того, перед каждым ее появлением на публике Канье придирчиво оценивает ее наряд и даже макияж. Модель признается, что ее супруг бывает очень суров и критичен. Он не стесняется говорить Ким, если она переборщила с макияжем, например, румянами, или опустить замечание, что это «форма не ее губ». И это неудивительно, ведь внешность Ким — основной источник заработка звездного семейства.

Предприимчивая Кардашьян делает деньги буквально из воздуха. Ким и Канье – одна из самых состоятельных пар мирового шоу-бизнеса. На Рождество любящий супруг подарил Ким новые апартаменты в Майами стоимостью 14 миллионов долларов. Канье зарабатывает прилично, причем не только на музыке, но и на других проектах, например, на собственной линейке одежды и обуви. Прошедший 2018 год вообще был для него очень насыщенным в плане работы – недавно, например, он был в очередной раз выдвинут на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Продюсер года».

Второй наряд звезды - прозрачное лавандовое платье с золотым корсетом. Фото: Инстаграм.

Не отстает от него и Ким - известно, что за один рекламный пост на своей страничке она берет от 500 тысяч долларов – и, скорее всего, ее гонорары в ближайшее время только вырастут. У Кардашьян 128 миллиона подписчиков в одном только Инстаграме, так что она может позволить себе диктовать условия. Зарабатывает Ким и на выпуске косметики – недавно она запустила собственную линию средств для макияжа. Еще одна статья доходов Кардашьян – духи. Именной парфюм красавицы называется KKW Body (то есть «Тело Ким Кардашьян-Уэст»), и его флакончик сделан в форме обнаженного торса модели. 38-летняя обладательница самой впечатляющей попы Америки уверяет, что духи пахнут точь-в-точь, как она сама.

В ближайшее время Кардашьян собирается освоить еще один проект - она будет выпускать солнцезащитные очки. Модель создаст собственную коллекцию для израильского дизайнера Каролины Лемке, владеющей одноименной маркой оптики. По словам Кардашьян, в работе ее вдохновил ретрофутуризм и эстетика 90-х годов. Коллекция появится в продаже в апреле.