Эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили

Портал Carsweek.ru опросил экспертов, которые назвали пятерку автомобилей, которые начинают покрываться ржавчиной уже после трех лет активной эксплуатации. В «ржавеющий» рейтинг попали три иностранных бренда и два российских. Среди отечественных в лидерах оказался УАЗ «Патриот». Эксперты отмечают, что несмотря на то, что на эту проблему его владельцы указывают всегда, пересмотреть качество покраски производители решили только недавно. Но жалобы по-прежнему поступают. Поэтому при покупке данной модели лучше перестраховаться и обработать все проблемные места.

На втором месте оказался китайский кроссовер Lifan X60, где проблема с ржавчиной присутствует именно в автомобилях первого поколения. По словам экспертов, в новой генерации производителю удалось решить этот вопрос.

Третье место присуждено отечественному автомобилю "Лада-Гранта", владельцы которого жалуются на покрытие сколов ржавчиной на элементах подвески даже после обработки. Четвёртое и пятое место заняли французский кроссовер Renault Duster. Замыкает список еще один «китаец» — Geely Emgrand X7. Владельцы представителя этого китайского автопрома замечают ржавчину на кузове после пробега в 10 тыс. км.

Напомним, ранее эксперты назвали пятерку самых "мужских" авто. Лидером списка стал Mercedes-AMG G-Class нового поколения. Далее за ним идет Hummer H2, который в рейтинге признали «мечтой большинства мальчишек в прошлом десятилетии». Замыкает тройку лидеров Cadillac Escalade. Отмечается, что данная модель чаще всего выступает в роли правительственного автомобиля. Также в пятерку вошли Jeep Wrangler и рамный внедорожник Toyota Land Cruiser.