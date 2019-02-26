«Мне мало тебя»: Из-за насыщенного тура Лазарев устал встречаться с Ани Лорак на расстоянии

О том, что у Ани Лорак и Сергея Лазарева отношения могут быть больше, чем дружеские пресса начала писать еще после того, как парочка не отходила друг от друга во время фестиваля «Жара» летом прошлого года.

Но тогда украинская звезда была в активной фазе расставания с мужем-изменником и журналисты предположили, что как хороший друг Лазарев поддерживал Каролину в этот непростой период. Тем более, что после пара не дала никаких поводов говорить о продолжении. Однако, на днях Лазарев вновь опубликовал фото с Лорак, где пожаловался, что у них наконец-то получилось найти время встретиться между гастрольными турами. «Мне мало тебя», – написал исполнитель, непрозрачно намекая фанатам, что скучает по Каролине и устал встречаться с ней на расстоянии. Может быть что-то большее все же возможно?

Надо отметить, что новогодние каникулы Ани Лорак провела в Майями, где в это время отдыхал и Лазарев. В компании других звезд шоу-бизнеса, которые часто отправляются зимовать на побережье, молодые люди хорошо провели время.

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Так, например, на днях режиссер Олег Бондарчук выложил в Сеть совместное фото с Каролиной (настоящее имя Лорак). Многие подписчики заподозрили давних друзей в романе, ведь они знают друг друга так давно. Краткая подпись под фото лишь «подкрепляет» предположение поклонников о начале нового романа певицы - «Снова вместе, снова рядом». Сама певица ответила на это смайликом- сердечком. (подробности)