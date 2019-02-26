2019-02-26T20:24:57+03:00
Звезды

Наталия Гулькина загадала на 55-летие пятого мужа

Певица отметила юбилей с шестью кошками
Ксения БОГДАНОВА
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Наталия Гулькина отметила 55-летний юбилей. Фото из личного архива певицы.Наталия Гулькина отметила 55-летний юбилей. Фото из личного архива певицы.
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Экс-солистка популярных в 90-е групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина отметила 55-летний юбилей. В этот день певицу, которая уже давно и успешно строит сольную карьеру, поздравили близкие, коллеги по сцене и, конечно, поклонники. О том, что она загадала, задувая свечи на торте, именинница рассказала в интервью КП.

- Наталия, несколько дней назад вы отметили юбилей – 55 лет. С каким настроением встретили день рождения?

- За пару недель до «дня икс» я всегда впадаю в некое такое состояние светлой меланхолии, что ли – подвожу итоги, много думаю, переосмысливаю, определяю для себя новые цели и планы. Что же касается самого дня рождения - я провела его в кругу семьи. А уже на следующий день полетела на сольный концерт в Пермь. Поэтому моя команда – группа «Звезды» - поздравляла меня прямо в аэропорту. Это было очень трогательно и приятно, эмоции переполняли.

- Поклонники поздравляли?

- Конечно! Например, одна замечательная художница из Ростова-на-Дону подарила мне мой портрет. Очень красивый! Повешу дома, как только выдастся свободная минутка. По случаю юбилея я сейчас даю много концертов по всей стране, готовлюсь к большому сольному выступлению в Москве, которое состоится 28 марта в ЦКИ «Меридиан».

- А что загадали, когда свечи на торте задували?

- Платье белое загадала. Четыре раза замужем была, белого никогда по этому случаю не надевала – самое время наверстывать упущенное! (смеется).

Уже на следующий день после дня рождения артистка улетела на гастроли. Фото из личного архива певицы.

Уже на следующий день после дня рождения артистка улетела на гастроли. Фото из личного архива певицы.

- С предыдущими четырьмя мужьями удалось сохранить теплые отношения? Общаетесь?

- Мой первый супруг Константин Терентьев, к сожалению, погиб несколько лет назад. Но с другими тремя отношения поддерживаем, даже дружим. И с праздниками друг друга поздравляем, и просто так можем поболтать. Отцы помогают детям, участвуют в их жизнях.

- У вас есть какое-то личное объяснение, почему все четыре брака не сложились?

- В каждом из случаев все было индивидуально. Где-то я ошибалась, где-то мужчина. В первом браке мне казалось, что это любовь одна и навсегда, потом прошло время, я поняла, что человек не тот, и не любовь это вовсе, а всего лишь влюбленность. В третьем браке у мужа после восьми лет совместной жизни появилась другая женщина, и я это почувствовала... Но, в принципе, мне с мужьями повезло. Когда расходились, ничего не делили. Хотя после второго брака я осталась с одной стиральной машинкой. За несколько дней до расставания мы вместе купили «Вольво», супруг на ней и уехал. Второй муж очень грамотно вкладывал деньги. Я этого не умею.

Первый муж Наталии Гулькиной Константин Терентьев тоже был музыкантом. Фото из личного архива певицы.

Первый муж Наталии Гулькиной Константин Терентьев тоже был музыкантом. Фото из личного архива певицы.

- А сами когда-нибудь изменяли?

-В браке – никогда. Да у меня и отношений-то серьезных за всю жизнь вместе с браками было восемь-девять, не больше. Но я знаю, что слухи про меня ходили разные. Но пусть это останется на совести их распускавших…

- Наталия, что вас успокаивает, расслабляет, восстанавливает силы?

- Семья – мама, сын, дочь. Кошки – мои младшие пушистые дети, у меня их шесть. Настоящая банда. Я с детства мечтала иметь котов. Ребенком тащила с улицы всех. Правда, бабушка, с которой я тогда жила, всегда возвращала зверушек обратно. Думала: «Вырасту и заведу». Но никогда не думала, что у меня их будет столько (смеется).

Еще готовить люблю. И, мне кажется, у меня неплохо это получается. Обожаю колдовать на кухне. Когда приходят друзья на ужин, все время твердят: «Тебе надо свой ресторан открывать».

- Это, видимо, какие-то диетические блюда? Вы в отличной форме! Поделитесь секретом.

- Да, я слежу за своим питанием. Лет пять назад я похудела на 26 килограммов, и с тех пор держу себя в гастрономических рамках. Из сладкого я ем только мармелад и зефир. И понятно, что не пачку. Достаточно утолить «жажду». Мороженое – только фруктовое. В остальном – просто правильное питание. Вечером – отварная индейка или рыбка, припущенная на пару. Овощные салаты. От хлеба я совсем отказалась.

У Наталии целых шесть кошек. Фото из личного архива певицы.

У Наталии целых шесть кошек. Фото из личного архива певицы.

- Как на сегодняшний день складываются ваши отношения с участниками «Миража»?

- Смотря с кем. Со Светланой Разиной и Татьяной Овсиенко, например, мы поддерживаем хорошие отношения. С остальными – никаких отношений нет. И все бы ничего, но я не могу исполнять репертуар, который хотят от меня слышать поклонники. Лицензия стоит больших денег. Несмотря на то, что я уже давным-давно не работаю в группе, присылают людей на мои выступления, чтобы узнать, что поет Гулькина. Организаторы звонят, и я сразу предупреждаю: «Я не пою песни «Миража». Зато пою «Звезды дискотек», «Китай» и множество других, которые любят мои поклонники. Многие до сих пор путают репертуар «Миража» и группы «Звезды». Например, «Просто мираж» - моя песня, а не «Миража».

С сыном Алексеем и дочкой Яной. Фото из личного архива певицы.

С сыном Алексеем и дочкой Яной. Фото из личного архива певицы.

- В книге, работу над которой вы заканчиваете, расскажете про эти конфронтации?

- Я не ставила себе задачу написать всю правду о «Мираже» и взаимоотношениях с участниками группы. Хотелось сделать книгу более насыщенной смешными историями из моей жизни. Беззаботное непоседливое детство, романтическая юность с первыми влюбленностями и стихами, которые я писала с 14 лет. А еще с самого первого дня, как я начала гастролировать, еще в 90-х, я начала вести дневники. Где мы, что с нами. Трудности, ужасные гостиницы, где нет воды, еды, мы даже сосиски варили в трехлитровых банках. В те времена волосатая резиновая курица на вокзале в круглосуточной столовой была счастьем. Это сейчас есть райдеры. А мы и слова такого не знали. Выступил – езжай, даже могут не покормить. Сами покупали непонятные котлеты, в чайнике яйца варили. Моменты стираются в памяти, а ты перечитываешь дневники, и смешно. И в таких подробностях я бы сейчас не вспомнила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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