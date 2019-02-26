Наталия Гулькина загадала на 55-летие пятого мужа

Экс-солистка популярных в 90-е групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина отметила 55-летний юбилей. В этот день певицу, которая уже давно и успешно строит сольную карьеру, поздравили близкие, коллеги по сцене и, конечно, поклонники. О том, что она загадала, задувая свечи на торте, именинница рассказала в интервью КП.

- Наталия, несколько дней назад вы отметили юбилей – 55 лет. С каким настроением встретили день рождения?

- За пару недель до «дня икс» я всегда впадаю в некое такое состояние светлой меланхолии, что ли – подвожу итоги, много думаю, переосмысливаю, определяю для себя новые цели и планы. Что же касается самого дня рождения - я провела его в кругу семьи. А уже на следующий день полетела на сольный концерт в Пермь. Поэтому моя команда – группа «Звезды» - поздравляла меня прямо в аэропорту. Это было очень трогательно и приятно, эмоции переполняли.

- Поклонники поздравляли?

- Конечно! Например, одна замечательная художница из Ростова-на-Дону подарила мне мой портрет. Очень красивый! Повешу дома, как только выдастся свободная минутка. По случаю юбилея я сейчас даю много концертов по всей стране, готовлюсь к большому сольному выступлению в Москве, которое состоится 28 марта в ЦКИ «Меридиан».

- А что загадали, когда свечи на торте задували?

- Платье белое загадала. Четыре раза замужем была, белого никогда по этому случаю не надевала – самое время наверстывать упущенное! (смеется).

Уже на следующий день после дня рождения артистка улетела на гастроли. Фото из личного архива певицы.

- С предыдущими четырьмя мужьями удалось сохранить теплые отношения? Общаетесь?

- Мой первый супруг Константин Терентьев, к сожалению, погиб несколько лет назад. Но с другими тремя отношения поддерживаем, даже дружим. И с праздниками друг друга поздравляем, и просто так можем поболтать. Отцы помогают детям, участвуют в их жизнях.

- У вас есть какое-то личное объяснение, почему все четыре брака не сложились?

- В каждом из случаев все было индивидуально. Где-то я ошибалась, где-то мужчина. В первом браке мне казалось, что это любовь одна и навсегда, потом прошло время, я поняла, что человек не тот, и не любовь это вовсе, а всего лишь влюбленность. В третьем браке у мужа после восьми лет совместной жизни появилась другая женщина, и я это почувствовала... Но, в принципе, мне с мужьями повезло. Когда расходились, ничего не делили. Хотя после второго брака я осталась с одной стиральной машинкой. За несколько дней до расставания мы вместе купили «Вольво», супруг на ней и уехал. Второй муж очень грамотно вкладывал деньги. Я этого не умею.

Первый муж Наталии Гулькиной Константин Терентьев тоже был музыкантом. Фото из личного архива певицы.

- А сами когда-нибудь изменяли?

-В браке – никогда. Да у меня и отношений-то серьезных за всю жизнь вместе с браками было восемь-девять, не больше. Но я знаю, что слухи про меня ходили разные. Но пусть это останется на совести их распускавших…

- Наталия, что вас успокаивает, расслабляет, восстанавливает силы?

- Семья – мама, сын, дочь. Кошки – мои младшие пушистые дети, у меня их шесть. Настоящая банда. Я с детства мечтала иметь котов. Ребенком тащила с улицы всех. Правда, бабушка, с которой я тогда жила, всегда возвращала зверушек обратно. Думала: «Вырасту и заведу». Но никогда не думала, что у меня их будет столько (смеется).

Еще готовить люблю. И, мне кажется, у меня неплохо это получается. Обожаю колдовать на кухне. Когда приходят друзья на ужин, все время твердят: «Тебе надо свой ресторан открывать».

- Это, видимо, какие-то диетические блюда? Вы в отличной форме! Поделитесь секретом.

- Да, я слежу за своим питанием. Лет пять назад я похудела на 26 килограммов, и с тех пор держу себя в гастрономических рамках. Из сладкого я ем только мармелад и зефир. И понятно, что не пачку. Достаточно утолить «жажду». Мороженое – только фруктовое. В остальном – просто правильное питание. Вечером – отварная индейка или рыбка, припущенная на пару. Овощные салаты. От хлеба я совсем отказалась.

У Наталии целых шесть кошек. Фото из личного архива певицы.

- Как на сегодняшний день складываются ваши отношения с участниками «Миража»?

- Смотря с кем. Со Светланой Разиной и Татьяной Овсиенко, например, мы поддерживаем хорошие отношения. С остальными – никаких отношений нет. И все бы ничего, но я не могу исполнять репертуар, который хотят от меня слышать поклонники. Лицензия стоит больших денег. Несмотря на то, что я уже давным-давно не работаю в группе, присылают людей на мои выступления, чтобы узнать, что поет Гулькина. Организаторы звонят, и я сразу предупреждаю: «Я не пою песни «Миража». Зато пою «Звезды дискотек», «Китай» и множество других, которые любят мои поклонники. Многие до сих пор путают репертуар «Миража» и группы «Звезды». Например, «Просто мираж» - моя песня, а не «Миража».

С сыном Алексеем и дочкой Яной. Фото из личного архива певицы.

- В книге, работу над которой вы заканчиваете, расскажете про эти конфронтации?

- Я не ставила себе задачу написать всю правду о «Мираже» и взаимоотношениях с участниками группы. Хотелось сделать книгу более насыщенной смешными историями из моей жизни. Беззаботное непоседливое детство, романтическая юность с первыми влюбленностями и стихами, которые я писала с 14 лет. А еще с самого первого дня, как я начала гастролировать, еще в 90-х, я начала вести дневники. Где мы, что с нами. Трудности, ужасные гостиницы, где нет воды, еды, мы даже сосиски варили в трехлитровых банках. В те времена волосатая резиновая курица на вокзале в круглосуточной столовой была счастьем. Это сейчас есть райдеры. А мы и слова такого не знали. Выступил – езжай, даже могут не покормить. Сами покупали непонятные котлеты, в чайнике яйца варили. Моменты стираются в памяти, а ты перечитываешь дневники, и смешно. И в таких подробностях я бы сейчас не вспомнила.