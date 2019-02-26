2019-02-26T12:39:05+03:00
Звезды

Леди Гага на "Оскаре" помирилась с Мадонной после 8 лет вражды

Когда-то поп-королева обвинила молодую коллегу в очевидном плагиате [видео]
Петр СИМОНОВ
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Вражде Мадонны и Леди Гаги положен конец.Вражде Мадонны и Леди Гаги положен конец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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60-летняя американская певица пока была и остается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории, удостоившейся упоминания в Книге рекордов Гиннеса. Мадонна знаменита на весь мир, но возраст дает о себе знать. Мало слышно о ее новых турах, альбомах и хитах. Несмотря на это Луиза Чикконе гигантская величина мирового шоу-бизнеса.

Леди Гага, появившаяся на звездном небосклоне 14 лет назад не то чтобы заимствовала, она попала под влияние стиля старшей коллеги. Сегодня молодая певица обрела мировое признание, считаясь одной из самых ярких артисток современности. И теперь у нее есть «Оскар» за песню в фильме «Звезда родилась». Это событие и поставила точку в многолетней вражде Мадонны с Стефани Джерманоттой. Потому что копированием стиля творчество 32-летней певицы не ограничилось.

В 2011 году у Гаги вышла песня «Born This Way». Ее как-то ее услышала Мадонна и заявила, что уж очень она напоминает ее хит 1989 года «Express Yourself».

Lady Gaga - Born This Way.

- Когда услышала песню на радио, то сразу сказала, что звучит она очень знакомо, - говорила в прессе Мадонна. - Я думаю, что она часто работает с оглядкой на меня. Это приятно и в довольно лестно.

Сама Стефани и не пыталась отрицать, что равнялась на поп-королеву. Она даже повторяла фразы, сказанные кумиром 40 лет назад. В частности, Джерманотта любит повторять немного видоизмененную фразу Чикконе: «В комнате будет 100 человек, 99 из которых не будут верить в тебя. Но один сможет изменить твою жизнь, если будет верить».

Madonna - Express Yourself (Official Music Video).

- Мадонна оказала прекрасное влияние на меня, - делилась певица с западной прессой. - Чувствую себя благословленной. Мне очень повезло вырасти рядом с сильной светловолосой женщиной, которая показала нам условность границ. Так вот - поскольку она способна преодолевать их, и я делаю то, что я делаю.

ladygagaladygaga
#Oscars
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Никаких судов, никаких выяснений отношений не было. Однако и дружбы тоже. Мадонна и Гага существовали параллельно. Пока не случился «Оскар». Получив заветную статуэтку, певица отправилась на закрытую вечеринку к Мадонне по ее приглашению. 60-летняя поп-дива выложила их совместное фото в нежных объятиях.

madonnamadonna
Don t Mess with Italian Girls
996190 отметок «Нравится»28382 комментариевInstagram

- Не связывайтесь с итальянскими девушками, - подписала Мадонна снимок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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