Супермодель Ольга Пантюшенкова умерла в 44 года

Ольга Пантюшенкова скончалась в Петербурге. Одна из первых русских красавиц, покоривших Запад в 1990-е годы, долгое время боролась с раком, но оказалась бессильна перед смертельным недугом.

Супермодель скончалась на 45-м году жизни. "Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой... сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь...", - сообщил ее близкий друг Петр Аксенов. Ольга умерла в Санкт-Петербурге в квартире мамы. Своей семьи и детей у нее не было.

Пантюшенкова была одной из первых русских красавиц наряду с Натальей Семановой и Татьяной Завьяловой, которые после распада СССР покоряли Запад. В 16 лет Ольга заняла третье место в конкурсе "Супермодель СССР - 1991" и получала приглашение в модельное агентство Elite, которое работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.

sonyarosedolls Ольга Пантюшенкова была одной из первых русских красавиц, которые после распада СССР покоряли Запад

В 1994-м Пантюшенкова начала сотрудничать с компанией Cacharel, рекламируя новый аромат. В Европе манекенщица заключала выгодные контракты с одним из модных агентств в Париже.

Девушка стала музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Пантюшенкова работала с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами.

Войдя в международный топ-15 самых востребованных манекенщиц мира, Ольга получала в среднем по 45 тысяч франков в день, а потом внезапно пропала. В интервью Ольга признавалась, что не собирается быть частью модельного бизнеса до конца своих дней.

Ольга Пантюшенкова была музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно.Работала с Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino, Balenciaga, Thierry Mugler и другими мировыми брендами

Пантюшенкова была верующим человеком и мечтала о спокойной мирской жизни. Поклонники предполагали, что звезда вышла замуж и сосредоточилась на семейной жизни. Но все оказалось куда трагичнее. Последние несколько лет Пантюшенкова вела борьбу с онкологическим заболеванием.

С личной жизнью у Пантюшенковой не складывалось. Она признавалась, что было много бурных романов, поступали и предложения о замужестве. Однако "настоящего русского парня", которого искала Пантюшенкова, она так и не встретила.