Творить добро - вместе! Центра "Мосволонтер" пять лет объединяет добровольцев столицы

Объединить усилия волонтеров, благотворительных фондов и добровольческих движений столицы - чтобы вместе совершать добрые дела и менять Москву к лучшему. Вот задача ресурсного центра "Мосволонтер", которому на этой неделе исполнилось пять лет.

Любой человек, который хочет совершить добрый поступок и помочь изменить мир к лучшему, но пока не знает как или не решается сделать первый шаг - может прийти сюда. Ресурсный центр объединяет и обучает волонтеров, помогает им найти дело по душе. А некоммерческим организациям - напротив, помогает в поиске добровольцев, помещений, решении самых разных вопросов. Сегодня "Мосволонтер" поддерживает более 400 НКО, а в его рядах - более 60 тысяч добровольцев, сообщает портал mos.ru.

Добровольцы Мосволонтера были душой и сердцем Чемпионата мира по футболу в столице Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА, ученица медиашколы ProДобро

Поездки в детские дома и хосписы, помощь в больницах, уход за бездомными животными, поиск пропавших людей, спасение памятников истории и архитектуры - вот чем занимаются столичные волонтеры. За пять лет они помогли в проведении более 400 крупных мероприятий, в том числе - Чемпионата мира по футболу-2018.

Самые активные участники и друзья волонтерского движения столицы 25 февраля получили благодарность от мэра Москвы. Добровольцам говорили "спасибо" в белом зале мэрии на Тверской.

- Есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь — это искреннее соучастие, доброта, душевное отношение. Благодаря вам и десяткам тысяч ваших друзей и коллег — волонтерам, город становится другим. Не физически, а с точки зрения душевности — отношения к гостям столицы, к самим москвичам, людям, которые попали в беду, которые нуждаются в помощи, - отметил Сергей Собянин.

Фестиваль "Душевная Москва" объединил в сентябре 2018 года 12 тысяч неравнодушных москвичей Фото: "Мосволонтер"

Напомним также, что "КП" - давний друг и партнер "Мосволонтера". В 2018 году мы вместе запустили школу для медиаволонтеров ProДобро. Ее прошли более 70 молодых добровольцев - они научились просто, доступно и ярко рассказывать о добрых делах, благотворительных акциях и мероприятиях, принять участие в которых может каждый.

"Мосволонтер" объединяет не только активную молодежь, но и "серебряных" добровольцев Фото: Любовь РУБЦОВА, ученица медиашколы ProДобро

ВАЖНО

Почувствовать себя частью большой команды и совершать добрые, полезные дела может каждый.

Присоединиться к команде "Мосволонтера" можно на сайте ресурсного центра.