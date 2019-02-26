Актриса в стрингах и чулках взбесила бойца Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов возмущен разгулом разврата в родной республике, а точнее в Махачкале. Беды ничто не предвещало, когда боец UFC пришел в театр на спектакль "Охота на мужчин" режиссера Владимира Моташнева. Но что-то пошло не так.

Хабиба Нурмагомедова взбесила актриса в стрингах и чулках. Увиденное 23 февраля настолько возбудило бойца, что он разразился гневной тирадой в адрес происходящего на сцене, и развратной женщины в частности.

khabib_nurmagomedov Увиденное 23 февраля настолько возбудило бойца, что он разразился гневной тирадой

Перво-наперво Хабиб обратился к премьеру Дагестана Артему Здунову. Спортсмен призвал оградить родной Дагестан от "грязи". В своем блоге Нурмагомедов опубликовал эротический кадр из видеозаписи сексуальной сцены. На нем актриса в стрингах и черных чулках, приняв соблазнительную позу, крадется к одетому в костюм мужчине. Действо происходит на шезлонге.

Хабибу это не понравилось. Увиденное настолько не пришлось спортсмену по душе, что он обратился к мужчинам Дагестана с призывом начать "наводить порядок". По мнению бойца, в противном случае положение республики "будет только ухудшаться". "Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен", - написал разгневанный Нурмагомедов. Спортсмен также задал вопрос местным чиновникам: "Кто вообще отвечает за это?" Дагестан же он назвал "землей чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин".

shamil_bairakov Хабиб Нурмагомедов одумался и почему-то удалил гневную отповедь, но интернет помнит все

"Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас в Дагестане? Я еще раз хочу отметить: у нас. Дагестан - это наша земля. И тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют в последнее время к нам", - написал чемпион UFC в Instagram.

Правда, позже боец одумался и почему-то удалил свою гневную отповедь. Но опубликовал новую, назвав происходящее на сцене "порнухой". Вместо эротического фото он поставил черный квадрат. Как символ траура.

"Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль "Охотой на Мужчин". Это ведь прямое оскорбление нас, или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя", - предупредил Хабиб.

В ответ актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" извинился перед дагестанским зрителем за "неумышленное оскорбление" зрителей. "Я, Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов. От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху»", - написал в соцсети участник конфликта.

ivantsarevitch1 Актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" извинился перед дагестанским зрителем

Он пояснил, что "Охота на мужчин" - классическая итальянская пьеса, которую играют по всему миру много лет. Главная героиня остросюжетной комедии скучает без внимания мужа и начинает строить отношения с молодым интеллигентом.

"Наша главная цель - делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс", – вынужден оправдываться Жидков.

Он заявил, что личные сообщения в его профиле буквально завалены угрозами. "Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же... У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго", - отметил актер. Он добавил, что этот инцидент заставит многих задуматься о цензуре и об организации спектаклей и концертов в Дагестане.