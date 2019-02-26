Чемпионат мира по лыжам 2019: Устюгов опять не побежит «классикой»

В среду, 27 февраля, на Чемпионате мира по лыжным видам спорта пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. («Матч ТВ» - 15.40). А во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила, что «пятнашку» побегут Александр Большунов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

Как видим, в составе опять нет еще одного лидера нашей сборной, двукратного чемпиона прошлого первенства Сергея Устюгова. Но еще перед чемпионатом мира в Зеефельде Вяльбе в интервью «КП» говорила, что Устюгов силен в коньке, а вот Большунов, наоборот, предпочитает «классику».

Кстати, Устюгов уже пропустил командный спринт классическим ходом, где его заменил Глеб Ретивых.

- Серёга не очень хорошо себя чувствовал в классике в скиатлоне (занял только 9-е место). Что значит взять самоотвод (в спринте)? Он прекрасно понимал, что медаль у них будет. Другой вопрос – золотая или нет. И, мне кажется, найти в себе смелость и сказать: «Я сегодня не готов, «классику» точно не могу». Мне кажется, это только уважения заслуживает. Другие-то пытаются любыми путями выступить, понимая, что другой, может быть, и лучше. Мне кажется, трагедии нет. Мы не просто так здесь Глеба оставляли. Мне, наоборот, кажется, что это очень по-спортивному. За это я уважаю спортсменов. Это же командный спринт.

Глеб провёл прекрасную гонку, хотя и извинялся, что не смог отрывы сделать. Считаю, они героически провели соревнования. Две дистанции - две медали. Я ему сказала, что теперь он в спринте король, всё круто», - сказала Вяльбе в прямом эфире трансляции в Инстаграме.

А во вторник (начало в 17.00 по московскому времени) на дистанции 10 км классическим ходом будут соревноваться женщины. У нас, кроме уже проверенных бойцов - Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой и Анастасии Седовой, на старт выйдет 24-летняя Алиса Жамбалова.

Оставшиеся гонки на ЧМ по лыжным гонкам

26 февраля- индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем женщины

27 февраля - индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем мужчины

28 февраля - эстафета женская 4.5 км

1 марта - эстафета мужская 4х10 км

2 марта - масс-старт 30 км свободным стилем

3 марта масс-старт 50 км свободным стилем