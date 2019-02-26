Opel возвращается в Россию

Знакомые модели Opel — Astra, Mokka, Corsa — у нас, увы, не появятся. Зато будут продавать новые на французской базе.

Объясняем, как в России станет существовать немецкий бренд. В 2017 году GM продал марку Opel французскому концерну PSA (Peugeot, Citroen). Французы хотят сделать бренд прибыльным, а для этого все новые модели Opel для экономии начнут производить на основе всего двух универсальных платформ (CMP и EMP2). На этих же платформах будут собирать и новые авто концерна PSA. То есть, инженерная основа, моторы станут одинаковыми, отличаться будет корпус и общий дизайн.

GM запретил французам продавать в России старые модели Opel, где используются американские наработки (не иначе, санкций боятся). Эксперты полагают, что в 2019 году у нас в салонах появятся новые кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X — первые немцы с французским нутром.

Кроме этого, в 2019 году калужском заводе PCMA начнут делать коммерческие минивены Opel Zafira Life.