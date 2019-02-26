"Ужас берет": вратарь "Спартака" нашел при Сталине средний класс

Артем Ребров рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину. По словам вратаря "Спартака", во времена правления бывшего главы СССР в стране все было под контролем и существовал средний класс.

"Окончательного мнения о Сталине у меня так и не сложилось. С одной стороны, в стране все было под контролем, существовал средний класс, не очень богатый. Но обычно население было обеспечено, правильно воспитано, счастливо", - цитирует Артема Реброва "Чемпионат.com".

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С другой стороны, по словам вратаря "Спартака", он не понимает, как можно было столько людей расстрелять: "Я этого не приму никогда. Наверное, поэтому Сталин вызывает у меня меня больше негативных эмоций. С убийствами невозможно смириться".

Любовь пожилых людей к Сталину спортсмен называет логичной: "Многие из них застали советские времена. Им, наверное, жилось лучше, чем сейчас. Во-первых, молодость, во-вторых, наверное, спокойствие и стабильность".

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Но убийства в период правления Сталина вратарю не дают смириться с трагичностью тех лет. "С кем к власти пришел - почти всех положил. И ладно бы только их - это политика, своя игра. Но сколько пострадало невиновных людей. Недавно я почитал Евгению Гинзбург, которая осталась жива, хоть 20 лет ходила по этапу. А сколько людей не вытянули этих лишений?! Как подумаю об этом - ужас берет", заключил Ребров.