Иностранцев будем ловить на омуля: Гастрономический туризм предлагают внести в число национальных приоритетов

С очень вкусным предложением выступила Ассоциация культурно-гастрономического туризма России. Ирина Климкина, председатель правления этой организации, призвала внести гастрономический туризм в число приоритетных направлений для привлечения иностранных гостей и развития внутреннего туризма. Сейчас у нас выделено 5 таких главных потоков: активный отдых, оздоровительный туризм, круизный, экологический и культурно-познавательный. А традиционное русское застолье почему-то осталось в стороне. Несправедливо.

- Уверен, что гастрономические туры привлекут многих гостей, у нас есть, чем их накормить и удивить, - сказал КП Анатолий Галкин, бывший шеф-повар Дома правительства РФ и личный повар Горбачева и Ельцина. - Сибирь, Урал, русский Север, Сахалин, Дальний Восток — вот в эти регионы надо направлять наших гостей . Сибирские пельмени, байкальский омуль, маральи языки в Ненецком округе, ножки косули... У нас замечательная рыба, выращенная в экологически чистых условиях, про икру уже и не говорю. Совсем не то, что едят на Западе, импортная семга уже и рыбой не пахнет. Сейчас актуальны натуральные продукты — лосятина, оленина, кабанятина. Произведенные в экологически чистых местах, без химии, без добавок, все уже наелись молекулярной кухни, людям хочется натурального продукта и мы можем его дать. Ну и конечно традиционные русские соленья-квашенья: капусточка, бочковые помидоры . Иностранцам очень это нравится. Так что направление правильное, думаю, дело пойдет.

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