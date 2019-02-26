Грипп и профилактика гриппа. Кишечный грипп

Ребенок простудился. Так часто говорят при первых признаках болезни у детей. Под простудой обычно подразумевают появление следующих симптомов: насморк, кашель, боль в горле, температуру, связанные с тем, что ребенок накануне переохладился, простыл. Таким образом, простуда — это общее название всех острых вирусных респираторных заболеваний (ОРВИ), в том числе и гриппа. Какова разница между ОРВИ и гриппом? Грипп относится к острым респираторным вирусным инфекциям, но, в связи с особенностями течения заболевания, выделяется отдельно.

Существует несколько основных видов ОРВИ, и каждая имеет своего возбудителя.

К ОРВИ относятся:

• грипп;

• аденовирусная инфекция;

• коронавирусная инфекция;

• риновирусная инфекция;

• парагрипп и др.

Среди всех типов ОРВИ грипп принято выделять особо, так как его вирус очень заразен и способен вызывать эпидемии.

Грипп и другие виды острых вирусных инфекций (ОРВИ) имеют сходные симптомы. Как правило, поднимается температура, появляется кашель, болит горло. Определить вирус, который вызвал заболевание, не всегда просто. Иногда, например, при подозрении на грипп, проводятся лабораторные исследования, которые позволяют поставить окончательный диагноз.

Что такое вирус и как он действует?

Вирус — это мельчайший организм, состоящий из молекул нуклеиновых кислот, заключенных в защитную белковую оболочку. Вирусы не способны размножаться самостоятельно, поэтому им жизненно необходимо найти клетку и внедриться в нее. Зараженная клетка будет производить новые вирусы.

Попадая на слизистую оболочку носа, вирус прикрепляется к здоровой клетке. Пытаясь разрушить внедрившийся вирус, клетка поглощает его и направляет к нему химические вещества, чтобы растворить оболочку стенки вируса. В результате этого гены вируса попадают в клетку и, разрушая ее, начинают там делиться. Примерно за шесть часов из одной клетки образуются тысячи новых вирусов. Эти новые клетки вызывают разрушение слизистой поверхности носа, через поврежденные эпителиальные барьеры вирус попадает в кровоток и продолжает путешествие по организму.

Антибиотики при ОРВИ и гриппе

К сожалению, антибактериальная терапия при борьбе с вирусами неэффективна.

Почему же иногда при ОРВИ назначают антибиотики? В тех случаях, когда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, то есть произошло осложнение болезни, педиатр назначит антибиотик. Иногда антибиотики назначают, чтобы предотвратить осложнение болезни.

Какие осложнения бывают при ОРВИ и гриппе?

Самыми частыми осложнениями при гриппе являются бронхит и пневмония (воспаление легких). Нередко развиваются отит, фронтит, синусит. К самым опасным относятся менингит, менингоэнцефалит.

Противовирусные средства для лечения ОРВИ и гриппа

Если антибактериальная терапия не действует на вирусы, тогда какими лекарственными средствами лечить ОРВИ и грипп? Противовирусные средства и лекарства, направленные на устранение симптомов заболевания, наиболее эффективны при лечении гриппа.

Противовирусные препараты применяются как для профилактики заболеваний, так и для лечения. Лечение такими препаратами особенно эффективно в начальной стадии заболевания (продромальный период), а также в первые дни появления основных симптомов (боль в горле, температура, кашель и др.). Действие препаратов бывает разных типов. Одни направлены на укрепление и активизацию собственного иммунитета организма, другие — на борьбу непосредственно с вирусами, препятствуя их внедрению и делению. Хорошо помогает для лечения гриппа и ОРВИ у детей и взрослых - «Оциллококцинум», недорогой и эффективный противовирусный препарат. Подобрать оптимальный противовирусный препарат вашему ребенку поможет педиатр.

Симптомы гриппа

Грипп — вирусное заболевание, которым очень легко заразиться. Обычно эпидемии гриппа приходятся на зиму и раннюю весну. Вирус передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период в среднем составляет 1-2 дня, затем повышается температура тела до 38—40 °С, появляется сухой кашель, болит голова. Симптоматика сохраняется от 3 до 7 дней.

Какие симптомы типичны для гриппа и отличают его от других ОРВИ? При гриппе сильно выражены явления интоксикации: головная боль, слабость, мышечная боль (миалгия), подавленное настроение, поэтому следует пить много жидкости. Поведение детей в такой период заметно меняется, они становятся капризными, невнимательными, плохо едят. Затем достаточно резко поднимается высокая температура 38—40 °С, возникают боль в горле, сухой кашель и насморк.

Профилактика простуды и гриппа

Большое значение для здоровья ребенка имеют режим питания и закаливающие процедуры. Полноценная, обогащенная витаминами пища, соблюдение режима дня, большое количество прогулок на свежем воздухе — укрепят иммунитет. Но этого недостаточно, чтобы предохранить от инфекционных заболеваний. Почти при всех детских инфекционных болезнях возбудители заболевания обитают на слизистых оболочках носа, зева, глотки и верхних дыхательных путей. При разговоре, кашле и чиханье вместе с каплями слюны возбудители болезни рассеиваются в воздухе и, при их вдыхании, здоровый ребенок может заразиться. Такой тип заражения называется воздушно-капельным. Он является основным. Возбудители длительное время могут сохранять жизнеспособность в окружающей среде, поэтому заражение может произойти и через личные вещи заболевшего: посуду, игрушки и др. Детям, посещающим школу или детский сад, трудно избежать столкновения с инфекцией. Поэтому, особенно в детском саду, дети часто болеют, до 5—8 раз в год. В начальной школе ОРВИ заболевают 2—3 раза в год. Болезни истощают ребенка. Часто бывает, что не успел малыш поправиться, уже снова заболел. К таким детям требуется особое внимание.

Как уберечь ребенка от заболевания гриппом? Меры в основном должны быть направлены на укрепление иммунитета и ограничение контактов с носителями инфекции.

Как избежать простуды и гриппа

Что помогает:

• укрепление здоровья при помощи спорта. Часто болеющим детям часто рекомендуют регулярные занятия спортом, особенно на свежем воздухе. Например, фигурное катание очень хорошо закалит ребенка;

• ограничение контактов с заболевшими людьми. В период повышенной активности гриппа, вспышек, эпидемий ограничьте посещение ребенком общественных мест: поликлиник, торговых центров, кинотеатров. Перед тем как идти в детский сад, можно смазать нос ребенка оксолиновой мазью, которая является местным противовирусным средством и предохранит от попадания вирусов;

• ребенка следует одевать по погоде, ему должно быть комфортно, не жарко и не холодно. Переохладившийся ребенок легко простужается;

• питание, богатое витамином С. Витамины повышают устойчивость к ОРВИ. Особенно эффективным считается витамин С. В зимний период полезно поить ребенка морсами и компотами из клюквы, смородины, брусники, облепихи. Сезонные фрукты, зелень, лук, чеснок рекомендуется включать в каждодневный рацион детей;

• противовирусные средства. Для поддержания иммунитета ребенка педиатр может назначить противовирусные препараты. Хорошие отзывы есть о препарате «Оциллококцинум», лекарство подходит для детей от 0 и старше, а также взрослым;

• вакцинация против гриппа.

Профилактическая прививка от гриппа

Для профилактики гриппа разработаны прививки. Прививка от гриппа — это, пожалуй, самый эффективный метод защиты. Прививать детей можно с 6 месяцев. Особо рекомендованы прививки часто болеющим детям, а также детям, имеющим хронические заболевания (диабет, лейкоз, рассеянный склероз и др.) Вакцинация больных астмой детей, наиболее склонных к частым ОРВИ, безопасна и эффективна.

Прививки рекомендуется делать в осенний период. Иммунитет наступает через 14 дней после вакцинации и длится 6—12 месяцев, поэтому требуется ежегодное повторение прививок. Отмечается также снижение заболеваемости другими видами ОРВИ.

Прививки от гриппа слабо реактогенны. Вероятны незначительное повышение температуры и слабо выраженные признаки заболевания: немного покрасневшее горло и выделения из носа. Симптомы не требуют лечения и проходят через 1—2 дня.

Противопоказания к прививке от гриппа:

• аллергия на куриный белок;

• острые заболевания и обострения хронических;

• аллергические реакции на введение любой гриппозной вакцины.

Кишечный грипп, симптомы

Кишечный грипп (ротавирус) — вирусная инфекция, при которой поражается желудочно-кишечный тракт. Эта инфекция вызвана не вирусом гриппа, а другим возбудителем — ротавирусом. Поэтому кишечный грипп правильно называется ротавирусная инфекция. Симптомы при ротавирусной инфекции похожи на грипп, поэтому к ней прочно прикрепилось название — кишечный грипп. Что же общего у этих двух инфекций? Обе инфекции вызваны вирусами, они очень заразны (высококонтагиозны), тяжело протекают, характерна высокая температура свыше 38 °С. Также кишечный грипп у детей может начинаться как обычная простуда, с боли в горле. То есть у ребенка появляется общая слабость, начинает першить горло, симптомы, как при простуде. Потом присоединяется боль в животе, тошнота, диарея, иногда рвота. Поднимается температура до 38—39 °С.

Дети очень тяжело переносят кишечный грипп.

Лечение кишечного гриппа

Чтобы снять общую интоксикацию и избежать обезвоживания, нужно пить как можно больше жидкости. Лучше всего подойдет теплое питье: чай, морс, кисель. Хорошо поить ребенка регидрационными растворами. Такие растворы помогут не только компенсировать потерю жидкости, но и восполнить дефицит солей, которые организм потерял во время болезни. Если ребенок не может пить из-за частой рвоты или у него появились признаки обезвоживания (сухость кожи, языка, ощущение постоянной жажды), немедленно вызывайте скорую помощь.

Жаропонижающие средства при кишечном гриппе принимать не рекомендуется, так как высокая температура способствует гибели вирусов и скорейшему выздоровлению. Если заболевший плохо переносит высокую температуру, то дать жаропонижающее можно.

Необходимо соблюдать диету. Предлагайте ребенку легкоусвояемую пищу, сваренную или приготовленную на пару. Избегайте давать соленое, сладкое, острое, жареное, молочные продукты.

Антибиотики, противовирусные средства для лечения ротавирусной инфекции неэффективны.

Профилактика кишечного гриппа

Соблюдение личной гигиены в семье, чистота в доме, соблюдение правил хранения и приготовления пищевых продуктов — основа профилактики вирусных заболеваний.

Для профилактики ротавирусной инфекции разработана вакцина, которая поможет предотвратить болезнь. В случае если ребенок все же заразился, вакцина защитит от тяжелого протекания кишечной инфекции.

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