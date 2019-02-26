Умерла звезда фильма "Долгая дорога в дюнах"

Андрейс Жагарс скончался в возрасте 60 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Актер запомнился советским и российским зрителям ролью Эдгара в культовом фильме "Долгая дорога в дюнах" .

"Глубокие соболезнования родным", - говорится в публикации радиостанции SWH в Twitter.

Жагарс родился в 1958 году в сибирском городе Черногорск. После возвращения в Латвию семья поселилась в Цесисе.

Будущий актер окончил 7-ю студию театра "Дайлес" и театральный факультет Латвийской государственной консерватории в 1982 году. В том же году он начал работать в театре "Дайлес", где продолжал трудиться до 1994 года.

В начале 90-х Андрейс Жагарс начал заниматься предпринимательством: он открыл много кафе и ресторанов в Риге. В 1996 году Жагарс был назначен директором Латвийской Национальной оперы. Он занимал этот пост до сентября 2013 года. Поставил ряд опер как в Латвии, так и за рубежом, в том числе и в России. Многие его постановки участвовали в различных фестивалях.

В 2015 году Андрейс Жагарс возобновил работу в театре "Дайлес" как режиссер. В 2016-м вместе с солисткой балета Большого театра Илзе Лиепа стал ведущим программы "Большой балет" на телеканале "Культура". В том же году основал Фонд поддержки и развития культуры для помощи в развитии художественных и музыкальных проектов. После создания фонда "Балтийские музыкальные сезоны" в 2017 году работал его художественным руководителем.

Сниматься начал в 70-х. Среди киноработ: "Долгая дорога в дюнах" (Эдгар, сын Марты и Артура), "Каменистый путь", "Матч состоится в любую погоду", "Жизнь Клима Самгина" (Степан Кутузов), "Дикие лебеди", "Следопыт" по Фенимору Куперу (главная роль), "Похищение чародея", "Удачи вам, господа!".