Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного

Если жилье единственное и было в собственности более трех лет — при продаже его налог с полученных денег браться не должен. Поручение подготовить такие поправки в законодательство дал президент по итогам форума «Деловая Россия», где это предложение и прозвучало.

Такие нормы в России уже действовали — до 2016 года. И не только для единственного жилья, а вообще для любого. Затем власти решили ужесточить правила. Сейчас налог уплатить придется, если квартира пробыла у вас в собственности менее пяти лет. Исключения — ежели вы ее получили в наследство, в подарок или приватизировали (то есть не купили). В этих случаях продавать жилище, не раскошеливаясь на налог, можно через три года. Ужесточения тогда объясняли тем, что в России, особенно в крупных городах, развелось слишком много квартирных инвесторов. Мол, люди зарабатывают, покупая квартиру подешевле, а потом перепродавая через три-четыре года подороже - вот и нечего им давать льготы, пусть налоги платят.

Правда, вышла неудачка — пока законы правили, ситуация на рынке недвижимости резко изменилась и прежнего бурного роста цен уже нет и в помине. Зато страдают молодые семьи, которые обычно не в состоянии купить себе сразу просторное жилье «на вырост». А покупают сначала самую дешевую однушку на задворках, потом, по мере возможностей и необходимости — что-то более приемлемое. Для них любые дополнительные налоги — серьезное обременение.

Поправки, как следует из сообщения на сайте Кремля, в соответствии с поручением президента должны быть подготовлены до конца мая. С учетом того, что их еще должны одобрить Госдума и Совет Федерации, есть вероятность, что они начнут действовать с января 2020 года.

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