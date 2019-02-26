Tele2 развивает технологии для «Умного города»

В столице регулярно тестируются и внедряются передовые разработки, которые повышают эффективность процессов в самых разных сферах.

Правительство Москвы уже приняло стратегию «Умный город - 2030», ключевым направлением которой стало обеспечение безопасности. В рамках Международного мобильного конгресса в Барселоне прошел круглый стол, где Департамент информационных технологий города Москвы, представители операторов мобильной связи и международные эксперты обсудили будущее «Умных городов» и то, как высокотехнологичные компании могут помочь в их развитии.

Новые технологические решения таких компаний уже применяются в столице. Во время Чемпионата Мира по футболу, самого масштабного события минувшего года, все специальные службы работали в усиленном режиме, обеспечивая безопасность жителей и гостей Москвы. Впервые они использовали для связи уникальный стандарт LTE450, который принадлежит мобильному оператору Tele2.

«В период главного спортивного события Tele2 обеспечила спецслужбы, дежурившие на стадионах и в фан-зоне на Воробьевых горах, рациями, работающими в диапазоне 450 МГц. Это позволило не только передавать голос, но и обеспечить видеосвязь, благодаря чему бригады оперативных служб могли оперативно взаимодействовать с мониторинговым центром», - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва».

Во время футбольных матчей Лиги Европы в октябре 2018 года Tele2 совместно с Департаментом информационных технологий и Департаментом региональной безопасности Москвы протестировали систему распознавания лиц. У сотрудников полиции на одежде были закреплены мини-камеры, которые в режиме онлайн сканировали лица всех проходящих людей. В случае выявления лиц, совпадающих с базой розыска МВД, система автоматически передавала сигнал сотрудникам правопорядка на специальные устройства.

«Данная технология очень ресурсоемкая, и ее работа возможна только с высокоскоростным доступом в сеть и с высокой степенью защиты соединения. При тестировании использовались устройства, работающие в диапазоне 450 МГц, и они показали скорость реакции от 5 до 30 секунд быстрее, в отличие от устройств сетей массовых диапазонов», - уточнил Жижикин.

Участники круглого стола также обсудили модернизацию системы оповещения о ЧС. Треть точек оповещения, расположенных в разных частях города, были модернизированы благодаря Tele2: свыше 650 точек оповещения получили беспроводное подключение к единой сети.

«В каждой точке установлен мобильный роутер, который обеспечивает подключение к единой сети МЧС и управляется в главном управлении ГО и ЧС по Москве. Техническая реализация позволяет службам передавать сообщения повсеместно или выбрав любой другой диапазон, например, один из районов столицы или небольшой микрорайон», - пояснил Игорь Жижикин.