По делу Арашуковых обыскали дома 8 силовиков Карачаево-Черкесской Республики

Сотрудники ФСБ и МВД России продолжают распутывать схемы воровства газа на Северном Кавказе кланом Арашуковых. Во вторник утром десятки сотрудников полиции нагрянули в кабинеты 8 силовиков Карачаево-Черкесской Республики, которых заподозрили в связях с расхитителя природных ресурсов.

Обыски прошли в домах первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике К.Булатова, заместителя руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике А.Езаова, заместителя руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Р.Кочкарова, подчинененого ему следователя А.Филиппова. Досмотрели так же имения заместителя министра – начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесской Республике А.Боташева, начальника ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике Т.Бетуганова, заместителя руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю А.Шехмурзова и заместителя руководителя СУ СК России по Республике Дагестан М.Огузова.

На силовиках следователи не ограничились.

- Обыски прошли на территории 22 городов и населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан. Вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, в Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по обвинению Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (далее – КЧР), совершенных преступным сообществом.

К уголовной ответственности также привлечены и арестованы работники подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов. Кроме того в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Как стало известно "КП" в ходе обысков следователям удалось найти важные документы организаций, подконтрольных Арашуковым, так же выявляются "факты незаконных врезок в трубопроводы и поставок газа в обход приборов учета".

Как ранее сообщалось "КП" члены преступной группы заводили в базах "Газпром межрегионгаза" липовые лицевые счета, а затем создавали условия для формирования искусственных потерь газа. Задолженность за неучтенный газ приписывалась людям, которые и так имели большую задолженность.

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