Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский снялись в исповедальном кино

Режиссер и автор сценария фильма - Сергей Ливнев. Обычно добавляют: Ливнев написал еще сценарий к фильмам «Асса» и «Страна глухих». Но последняя его режиссерская работа – «Серп и молот» - была 23 года назад. И вот спустя годы он решился снять мелодраму. Сценарий писал специально под Алексея Серебрякова, который играет не очень успешного художника Марка - он вяжет из джутовых веревок странные фигуры. На его инсталляции спроса нет. Умереть с голоду не дает богатый и успешный отец – известный дирижер Виктор Самуилович, его играет Даниэль Ольбрыхский.

Отца с сыном разделяют тысячи километров: Марк живет в Израиле, его отец – в Латвии. Но, узнав о смерти последней жены папы (Марк не ее сын), он прилетает в Ригу поддержать отца, у которого кроме этой беды, еще Паркинсон, осложненный Альцгеймером (или, может, наоборот). На самом деле – смерть мачехи, Паркинсон и Альцгеймер – это повод для серьезного разговора, необходимая точка в конце жизненного пути. Одному это нужно, чтобы покаяться в своих грехах: успешные и знаменитые люди обычно эгоистичны, ни до кого им нет дела, даже до единственного сына. А Марку, оказывается, важно сказать: он любит отца, несмотря ни на что. Кстати, первоначально эта психологическая линия должна быть между матерью и сыном. Но не нашли актрису на главную роль (точнее одну актрису все-таки нашли, но она соскочила с проекта накануне съемок), поэтому у Серебрякова вместо матери появился отец – Ольбрыхский.

До кучи к этим проблемам, кто-то загнал иголку в темечко Марку, когда он был еще ребенком. И теперь игла в мозгу вызывает нестерпимую боль. Мигрень, которую можно «вылечить» только эвтаназией (скорее всего, эти коллизии спугнули актрису, планировавшуюся на главную роль). Но кто мог загнать иголку ему в голову? Это семейная тайна, которую Марк пытается разгадать всю жизнь. По версии отца, это сделала мать. Но она пропала, когда мальчик был еще маленьким. Потом он узнал, что его мать умерла в родах и проводить жестокие эксперименты над сыном по определению не могла.

По мнению режиссера Сергея Ливнева, «иголка в голову- распространенный способ убийства детей в прежние годы». Признаться, я про такое не слышали. Но чего только не узнаешь в авторском кино.

В фильме в эпизодической роли появляется актриса Наталья Негода. Если кто подзабыл, это та самая «маленькая Вера». Негода играет первую любовь героя Серебрякова.

Сергей Ливнев мне по секрету рассказал, что Наталья согласилась сниматься у него только потому, что они дружат тридцать с лишним лет. В ином бы случае, Наталья ему непременно отказала , как она отказывает другим режиссером. Но если честно, откажи она и Ливневу, фильм бы не сильно пострадал. Дирижера Виктора Самуиловича в молодости играет актер Евгений Ткачук, с которым Алексей Серебряков подружился еще на съемках трагикомедии «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря…». Только тогда Ткачук играл сына героя Серебренникова, а теперь – они поменялись ролями.

В эпизоде снялась актриса Светлана Немоляева. Роль у нее без движения, поскольку ее героиня сидит в инвалидном кресле, но со словами. И это почти лирическо-повествовательное выступление. В эпизоде снялась и Ольга Остроумова, на которую Марк-Серебряков поначалу думал, что это и есть его мать. Ах, как он ошибался!

Две более значительные женские роли – у Елены Кореневой и Полины Агуреевой. Коренева играет помощницу по хозяйству в доме Ольбрыхского с перспективой стать его сиделкой, а в прошлом она была его аспиранткой с романтическим подтекстом. Агуреева – израильская невеста Серебрякова, которую, вопреки ее надеждам, он так и не поведет под венец. Кстати, чтобы достоверно сыграть израильтян, Алексею и Полине пришлось выучить несколько фраз на иврите, что по их признанию, оказалось посложнее китайской грамоты.

Кастинг-директором на картине работала Мария Серебрякова, жена Алексея. По его словам, «Ван Гоги» - это глубоко личная исповедальная история. Оказывается, у мамы Алексея была деменция. Она умерла летом прошлого года. И если в кино болезнь - это игра, то через несколько месяцев он увидел, как это происходит на самом деле в жизни. Тяжело больна и мама Сергея Ливнева – известный режиссер-документалист Марина Голдовская. На вопрос, как Марина Евсеевна оценила его новый фильм, Сергей с горечью сообщил, что, к сожалению, уже нет возможности показать ей картину. И это уже настоящая драма. Хочется верить, что и Сергей Ливнев, и Алексей Серебряков успели сказать своим родителям те очень важные и дорогие слова, ради которых они и снимали свой фильм.