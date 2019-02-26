Детские страхи: как их выявить и обезвредить

«Мне страшно! Я боюсь!», - кричит ребенок. А в ответ слышит: «Какая чепуха, разве можно этого бояться?», «Что же здесь страшного?», «Ты что - трусишка?». Это типичная реакция родителей в такой ситуации. Как же грамотно вести себя, чтобы не закрепить существующие страхи и не спровоцировать новые?

1. Нельзя посмеиваться над страхами ребенка. Такой подход никак не решит проблему, а только прибавит новую – отсутствие доверия. В следующий раз сын или дочка уже не расскажет вам о своих переживаниях.

2. Можно вспомнить свои детские страхи. Рассказать ребенку, как справились с ними. Таким поведением вы даете ребенку пример, что боятся не стыдно.

3. В процессе «работы» над страхом старайтесь создавать более комфортные условия в «страшных» ситуациях. Например, если малыш боится темноты, оставьте дверь в спальню открытой и включите ночник.

4. Не стоит вспоминать о страхах малыша в его присутствии и при посторонних. «А знаете, наш Петя так боялся с этой горки скатиться!»

5. Психологически нужно готовить свое чадо к предстоящей трудной ситуации. Например, маме или папе нужно уехать в командировку, а малыш этого не хочет. Если потихоньку сбежать, пока ребенок спит или отвлекся, это станет для него травмирующим событием. Он может подумать, что его не любят. На этой почве может зародиться страх расставания. Детский американский психолог Х.Дж.Джайнотт описывает игру, которую придумала для своей дочери мама перед тем, как лечь на операцию. Они вместе организовали игрушечную больницу. Мама показала, как доктор хорошо лечит куклу-маму. А потом она выздоравливает и возвращается домой. После того как они несколько раз так поиграли, дочка обещала спокойно ждать маму, поставив на тумбочку ее фотографию.

6. Семейные конфликты порождают разнообразные страхи, тревогу и чувство вины. Ребенку часто кажется, что это все из-за него: он плохо себя вел, заболел и т. д.

7. Нет смысла призывать ребенка не бояться. Больше помогают «волшебные» приметы и ритуалы. Например, можно положить ребенку под подушку особенный фонарик, от которого убежит «ночной страх». Часто дети и сами придумывают счастливые талисманы: монетки, игрушки и др.

8. Страхи часто возникают из-за слишком требовательного отношения к ребенку. Критика, обещание наказать, угрозы, запугивание могут стать причиной его переживаний. Часто из благих побуждений взрослые предостерегают свое чадо: «Не трогай собаку – укусит!», «Не подходи к краю - упадешь!», «Не будешь слушаться – отдам тете!». Но в результате малыш лишь начинает боятся собак, высоты и посторонних.

Как справиться с детскими страхами: рисуем, играем, сочиняем, фантазируем

Сделать страхи более понятными и управляемыми помогает творчество.

1. Рисуем свой страх

В процессе рисования страха происходит его материализация. Страх невидим. Но в виде рисунка он отчасти лишается своей пугающей силы. Ребенок чувствует свою власть над ним. Он может поступить с ним так, как он захочет: смять, порвать, сжечь. Можно предложить убрать рисунок в «волшебную коробочку», где страх превратится во что-то доброе и красивое. При желании пусть ребенок придумает «страшную» историю по мотивам рисунка.

Иногда малыш может отказаться рисовать свой страх. Тогда можно предложить: «Нарисуй мальчика (девочку), который чего-то боится».

Если ребенок просыпается посреди ночи от кошмарных снов, то в этой ситуации краски или карандаши помогут «переписать» страшный сценарий. Сначала ребенок должен рассказать о своем сне, а потом придумать и нарисовать его счастливое окончание. Затем пусть малыш поведает страшную историю еще раз, но уже со счастливым концом.

2. Испугай свой страх.

Пусть юный музыкант выберет какие-то шумовые инструменты (барабаны, маракасы, деревянные ложки) или любые бытовые предметы (кастрюли, крышки, металлические предметы, бумага и т.д.) и как следует «напугает» страх.

3. Играем со страхом

Поиграйте с ребенком, изображая его любимых героев из мультфильма или сказки. В процессе игры малыш может рассказать о своих проблемах и переживаниях. Через персонажа он может выразить свой гнев, агрессию, страхи и таким образом снять напряжение. Для родителей такая игра - замечательная возможность ненавязчиво показать, как можно действовать в различных ситуациях, объяснить, что раз любимый персонаж малыша смог справиться со своими проблемами, то и у него все получится.

4. Лечебная сказка на ночь

Дорис Бретт, клинический психолог и детский психотерапевт из Австралии, предлагает рассказывать перед сном детям терапевтические истории. В них главный герой имеет такой же характер, как у ребенка, и такие же проблемы, даже в имени должно быть сходство. Дети с удовольствием слушают истории про тех, кто на них похож. Это позволяет малышу отождествлять себя с главным действующим лицом. В этой зоне психологической безопасности сын или дочь могут безбоязненно задавать любые вопросы взрослому и обсуждать самые трудные темы безопасным путем. В конце рассказа герой (значит и ребенок) находит пути решения какой-то проблемы. Дойдя до финала, можно посоветоваться с ребенком: «Как ты считаешь, как лучше поступить Сереже?» Если маленький сказочник затрудняется, то можно предложить ему различные варианты. Таким образом ребенок может поделиться с родителями чем-то важным.

5. Воображение против воображения

Воображение у детей работает очень бурно. Они не всегда могут им управлять. Иногда они действительно не понимают, где правда, а где вымысел. В такой ситуации лучшим оружием против ночных монстров, чудовищ и прочих страхов будет фантазия.

Пример из жизни:

Девочка была уверена, что летающий черный цветок непременно ночью влетит в окно и всех задушит. Мама долго убеждала дочку, что такого быть не может, но все безрезультатно. Девочка запрещала даже немного приоткрыть форточку в спальне. В результате мама рассказала дочке, что на окне теперь стоит Колючий Кактус. Он - хороший сторож и ни за что не пустит вредный цветок. Такая «защита» подействовала с первого раза. После рассказа о Добром Кактусе ночные страхи у ребенка сразу исчезли.