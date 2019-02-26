Курортный Сочи готовится к летнему сезону

Главный курорт страны - Сочи - постепенно готовится к новому летнему сезону. Город развивается и всегда находит новые точки развития. Так, накануне в администрации обсудили новые туристические маршруты. Идея экскурсий по историческим местам и старым храмам принадлежит Сочинской епархии. Предполагается, что это направление станет привлекательным для гостей из других регионов страны. Реализовать идею планируют в этом году. Особенности проекта обсудил мэр Анатолий Пахомов и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

- Предлагается несколько видов экскурсионных программ по историческим местам, в том числе связанным с древними христианскими храмами византийского периода, мы готовы поучаствовать в этом проекте, - отметил представитель православной епархии.

Вообще, в окрестностях Сочи насчитывается 11 раннесредневековых христианских храмов. Почти все расположены в сочинском национальном парке. Маршруты будут проложены по побережью и затронут христианские базилики в горах.

Экологический десант

Чтобы каждый гость мог сполна насладиться видами теплого Сочи, в городе ведут серьезную подготовку к летнему пляжному сезону. Например, знаменитый и любимый туристами Дендрарий, расположенный в национальном парке, постепенно приводят в порядок. На его территории немало деревьев и кустарников, пока есть время, службы Нацпарка делают обрезку и высаживают молодые растения. Для украшения аллей и лужаек подготовили около 3000 деревьев и кустарников. В парке обновят зеленые бордюры и высадят более 1000 саженцев, из них 560 из сочинского интродукционного питомника.

Часть растений очень редкие, они выращены из посадочного материала со всего мира. Некоторые существуют в единственном экземпляре.

Кроме того, в парке реконструируют розарий в саду непрерывного цветения.

На перспективу

Помимо новых туристических маршрутов и обновленного парка, у Сочи есть хороший задел на будущее. На завершившемся на прошлой неделе Всероссийском экономическом форуме обсудили создание нового бальнеологического курорта в горах Красной Поляны.

Водолечение в Сочи развивается с начала прошлого века. Сто лет назад рядом с курортом в долине реки Мзымта в поселке Красная Поляна был найден Царский источник с целебной водой, которая по составу аналогична кисловодскому нарзану. В планах властей и инвесторов сделать этот источник стартовым элементом будущего бальнеокурорта. Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря. Вторым - строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет.

Новый проект увеличит турпоток и будет способствовать развитию уникального горноклиматического курорта мирового уровня.

Системная работа поможет курортным городам стать основой для роста экономики Краснодарского края и России в целом.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Обсуждались на форуме и перспективе возрождения морского сообщения между курортными городами Российского Причерноморья. Как отметил один из участников форума, депутат Государственной думы РФ от Сочинского округа Константин Затулин, необходимость создания и развития подобной инфраструктуры давно назрела, тем более, в советские времена она имелась и вполне успешно функционировала:

- Я поддерживаю все, что касается «заселения» нашего моря кораблями. Я думаю, нужно превратить эту отличную идею властей Сочи не просто в точечный проект марины в Головинке, а в программу запуска регулярного морского сообщения во всей черте города-курорта, а если точнее – на всем протяжении российского черноморского побережья, - отметил Константин Затулин.

Ассоциация курортных городов

Развитие одного курорта невозможно без системного подхода. Перспективы туристической отрасли и направления развития были обозначены на форуме, где было подписано соглашение между Ассоциацией курортных городов, которую возглавляет мэр Сочи Анатолий Пахомов, и Союзом развития туризма РФ (председатель правления Сергей Кривоносов).

Соглашение предполагает координацию усилий в продвижении туризма и инвестиционного потенциала курортных городов, разработке законодательных инициатив, продвижении проектов в туризме, а также на информационное сотрудничество.

Как отметил глава города Сочи Анатолий Пахомов, курортным городам необходимо формировать эффективный турпродукт с наилучшим соотношением между ценой и качеством отдыха, грамотно позиционировать свои туристские и инвестиционные возможности.

Системная работа поможет курортным городам стать основой для роста экономики Краснодарского края и России в целом.

- Несмотря на то, что природные условия у нас уникальны, развитие здравниц сдерживается низким уровнем материально-технической базы и другими негативными факторами. Эти задачи нам предстоит решить, - подчеркнул Сергей Кривоносов.

Конференция для отельеров

Уже в конце месяца вопросы развития туризма обсудят в Сочи на конференции. Мероприятие пройдет при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Тема встречи «Увеличение доходности отелей и ресторанов Черноморского побережья». Обсудить темы отрасли приедут владельцы и управляющие из Краснодарского края.

Участники обсудят продвижение и рекламу туристических объектов, способы увеличения доходности и повышения продаж во время малой загрузки.