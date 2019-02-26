«Лидеры России» идут в финал с открытыми сердцами

Конкурс «Лидеры России» – это главный проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента Владимира Путина в мае 2018 года.

Поиск и поддержка перспективных управленцев-лидеров нового поколения – цель конкурса. Он проходил в несколько этапов. Первый был дистанционным: в режиме онлайн участники проходили тестирование, демонстрировали свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Сотни сильнейших встретились в очных полуфиналах, проходивших в восьми федеральных округах.

А шанс пройти в финал получали только те конкурсанты, кто реализовал социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». По правилам, можно было объединяться с другими участниками конкурса и реализовывать групповой проект. Отчеты о выполнении задания конкурсанты выложили в свои Личные кабинеты.

-Всего участники конкурса загрузили 1072 видео. Учитывая групповые проекты, эта цифра не равна количеству реализованных проектов, а несколько превышает его. Однако видеоотчет каждого участника отражает именно его вклад в совместную работу, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В финале, который пройдет в Сочи 13-17 марта, встретятся 300 конкурсантов. На сегодняшний день приглашения на него получили 269 человек. Остальные финалисты будут отобраны из листа ожидания. В нем 122 человека, из которых 113 отчитались о выполнении социального проекта. Интересно, что в базу «Лидеров России» загружены 690 отчетов от тех, кто не прошел в финал и не включен в лист ожидания. Многие из них, как сообщил Алексей Комиссаров, «будут продолжать делать добрые дела независимо от конкурса. А это говорит о том, что наши конкурсанты обладают не только трезвым умом, но и добрым сердцем».

КАК ЭТО БЫЛО

Две трети конкурсантов реализовали образовательные проекты, связанные с передачей знаний, умений и навыков. Популярны были и проекты, направленные на помощь разным социальным группам, а также связанные со здоровьем и спортом.

Партнерами «Сердца лидера» стали Ассоциация волонтерских центров совместно с Роспатриотцентром, Общественные палаты РФ и регионов, Фонд президентских грантов. Они консультировали участников и помогали им организовать работу по проекту.

- За помощью в Ассоциацию обратились более 150 участников конкурса. Для нас это оказался успешный и интересный опыт, и мы будем рады продолжить совместно начатые инициативы, – сказал координатор проекта от Ассоциации волонтерских центров Александр Тетерько.

В Фонд президентских грантов обратились более 100 участников.

-Мы помогали полуфиналистам найти партнеров среди некоммерческих организаций, приводили примеры социальных инициатив, рассказывали о возможностях нашего фонда. Несмотря на то, что участники были ограничены во времени, многие из них начали реализовывать полноценные проекты, разработали план действий, который продолжат воплощать в жизнь и после окончания конкурса, – рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн. рублей, а победители – еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а также шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.